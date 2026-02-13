https://ria.ru/20260213/kubok-ispanii-2074056334.html
"Атлетико" разнес "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
Мадридский "Атлетико" одержал крупную победу над "Барселоной" в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
футбол
спорт
антуан гризманн
адемола лукман
хулиан альварес
атлетико (мадрид)
барселона
кубок испании
Новости
ru-RU
спорт, антуан гризманн, адемола лукман, хулиан альварес, атлетико (мадрид), барселона, кубок испании
Футбол, Спорт, Антуан Гризманн, Адемола Лукман, Хулиан Альварес, Атлетико (Мадрид), Барселона, Кубок Испании
