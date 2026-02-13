Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" разнес "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
01:08 13.02.2026
"Атлетико" разнес "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
"Атлетико" разнес "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
Мадридский "Атлетико" одержал крупную победу над "Барселоной" в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
https://ria.ru/20260211/real-2073734794.html
спорт, антуан гризманн, адемола лукман, хулиан альварес, атлетико (мадрид), барселона, кубок испании
"Атлетико" разнес "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

"Атлетико" разгромил "Барселону" в первом матче полуфинала Кубка Испании

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" одержал крупную победу над "Барселоной" в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 4:0 в пользу "Атлетико". Мячи забили Антуан Гризманн (14-я минута), Адемола Лукман (33) и Хулиан Альварес (45+2). Защитник "Барселоны" Эрик Гарсия (6) отличился автоголом, а на 86-й минуте он получил прямую красную карточку.
"Барселона" пропустила четыре мяча за первый тайм впервые с 14 августа 2020 года, когда "сине-гранатовые" потерпели разгромное поражение от мюнхенской "Баварии" (2:8) в матче Лиги чемпионов.
Ответный матч полуфинала Кубка Испании между "Барселоной" и "Атлетико" пройдет 3 марта. Каталонцы являются действующими победителями турнира.
