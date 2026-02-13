Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии, заявил посол

БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Россия готова незамедлительно приступить к строительству атомной электростанции (АЭС) в Киргизии, если будет политическое решение Бишкека, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.