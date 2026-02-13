https://ria.ru/20260213/kirgiziya-2074108408.html
Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии, заявил посол
Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2026
Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии, заявил посол
Россия готова незамедлительно приступить к строительству атомной электростанции (АЭС) в Киргизии, если будет политическое решение Бишкека, сообщил в интервью... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:07:00+03:00
2026-02-13T11:07:00+03:00
2026-02-13T11:09:00+03:00
экономика
россия
киргизия
бишкек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_0:436:2390:1780_1920x0_80_0_0_6a02619dd5805d23da6b3f65693b7a4d.jpg
https://ria.ru/20260211/rossiya-2073650822.html
россия
киргизия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_17:0:2390:1780_1920x0_80_0_0_609ed04139d6e0462c674910f5d1a74a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, киргизия, бишкек
Экономика, Россия, Киргизия, Бишкек
Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии, заявил посол
Посол Вакунов: Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии