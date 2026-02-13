Рейтинг@Mail.ru
Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии, заявил посол
11:07 13.02.2026 (обновлено: 11:09 13.02.2026)
Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии, заявил посол
экономика
россия
киргизия
бишкек
экономика, россия, киргизия, бишкек
Экономика, Россия, Киргизия, Бишкек
Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии, заявил посол

БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Россия готова незамедлительно приступить к строительству атомной электростанции (АЭС) в Киргизии, если будет политическое решение Бишкека, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.
"В этом вопросе мяч находится на стороне Киргизии. Со своей стороны, готовы незамедлительно приступить к практическим совместным шагам по проектированию и возведению АЭС после соответствующего политического решения руководства Киргизии. Собственно, в Казахстане и Узбекистане такая работа уже идет полным ходом", - сказал Вакунов.
По его словам, Россия предлагает возвести в Киргизии АЭС с использованием передовой технологии малых модульных реакторов, отвечающей всем стандартам безопасности и защиты окружающей среды.
Россия ведет диалог с Индией о постройке новых АЭС
11 февраля, 14:18
Россия ведет диалог с Индией о постройке новых АЭС
11 февраля, 14:18
 
Экономика Россия Киргизия Бишкек
 
 
Заголовок открываемого материала