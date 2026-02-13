https://ria.ru/20260213/kamuflyazh-2074072847.html
Жителей Белгородской области призвали не носить камуфляж в приграничье
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов не носить камуфляжную и военную одежду. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T06:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
