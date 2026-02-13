Рейтинг@Mail.ru
Жителей Белгородской области призвали не носить камуфляж в приграничье
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 13.02.2026
Жителей Белгородской области призвали не носить камуфляж в приграничье
Жителей Белгородской области призвали не носить камуфляж в приграничье - РИА Новости, 13.02.2026
Жителей Белгородской области призвали не носить камуфляж в приграничье
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов не носить камуфляжную и военную одежду. РИА Новости, 13.02.2026
общество, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Жителей Белгородской области призвали не носить камуфляж в приграничье

Гладков призвал жителей Белгородской области не носить камуфляж в приграничье

Вид на Белгород
Вид на Белгород
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Белгород. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов не носить камуфляжную и военную одежду.
"Хотел обратиться ко всем жителям наших прифронтовых, приграничных муниципальных образований, к тем жителям, которые живут особенно в 25-километровой зоне, или те, кто по служебной или иной необходимости приезжают в прифронтовую территорию. Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму. Особенно за последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов по жителям, которые ходят в зеленой камуфляжной военной форме", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Гладков отметил ответственность белгородского бизнеса перед банками
9 февраля, 15:57
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
