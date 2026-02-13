Каллас на конференции в Мюнхене назвала европейские страны маленькими

БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила представителю США в Мюнхене, что, реформируя мировой порядок по предложению Соединенных Штатов, надо предусмотреть ответственность крупных держав - "кем бы они ни были" - за их действия, на что представитель США напомнил ЕС, что Америка "платит за все".

На дискуссии в рамках Мюнхенской конференции Каллас в присутствии постпреда США при ООН Майка Уолтца заявила, что, по ее мнению, при реформировании международной системы по замыслу США необходимо гарантировать ответственность крупных держав за их действия.

"Я вот вас слушаю и размышляю. Это очень хорошо, что вы хотите реформировать международный порядок. Что я думаю, для всех нас, для большинства из нас важно, чтобы в многосторонней системе существовало равенство государств, что никто не стоит выше закона. Вот почему я говорю об ответственности, если у нас есть правила, с которыми мы согласились, то за нарушения даже самые могущественные страны должны нести ответственность", - заявила Каллас.

В ответ постпред США сказал, что он не против того, что все государства равны в рамках Устава ООН.

"Разница и причина, по которой Соединенные Штаты настаивают на реформах, заключается в том, что исторически США оплачивали из своих взносов и начислений более чем 180 стран", - сказал Уолтц.

Каллас в ответ повторила постпреду США свою мысль о том, что в современном мире царит "закон джунглей".

"Но знаете ли, даже в джунглях животные сотрудничают", - добавила глава евродипломатии под снисходительную улыбку Уолтца с места.

Каллас завершила выступление утверждением, что "все европейские страны - маленькие страны, даже если некоторые еще не осознают этого".

"Конечно, мы готовы бороться за мир, где есть какие-то правила, потому что большинство или фактически все европейские страны - это маленькие страны или те, кто еще не осознал того, что они маленькие страны, но мы маленькие страны", - сказала Каллас.