Рейтинг@Mail.ru
Каллас на конференции в Мюнхене назвала европейские страны маленькими - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 13.02.2026 (обновлено: 19:43 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/kallas-2074277911.html
Каллас на конференции в Мюнхене назвала европейские страны маленькими
Каллас на конференции в Мюнхене назвала европейские страны маленькими - РИА Новости, 13.02.2026
Каллас на конференции в Мюнхене назвала европейские страны маленькими
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила представителю США в Мюнхене, что, реформируя мировой порядок по предложению Соединенных Штатов, надо предусмотреть... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:36:00+03:00
2026-02-13T19:43:00+03:00
в мире
сша
россия
мюнхен
кайя каллас
майк уолтц
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074266955_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4504c5868c32af9fda8947180e3691b1.jpg
https://ria.ru/20260213/ssha-2074275684.html
https://ria.ru/20260213/oon-2074274663.html
https://ria.ru/20260213/nato-2074269887.html
сша
россия
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074266955_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_c611df3839b1c6aa8f5918acd9ffd93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, мюнхен, кайя каллас, майк уолтц, евросоюз, оон
В мире, США, Россия, Мюнхен, Кайя Каллас, Майк Уолтц, Евросоюз, ООН
Каллас на конференции в Мюнхене назвала европейские страны маленькими

Каллас в Мюнхене указала США на ответственность и назвала страны ЕС маленькими

© AP Photo / Michael ProbstГлава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Глава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Глава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила представителю США в Мюнхене, что, реформируя мировой порядок по предложению Соединенных Штатов, надо предусмотреть ответственность крупных держав - "кем бы они ни были" - за их действия, на что представитель США напомнил ЕС, что Америка "платит за все".
На дискуссии в рамках Мюнхенской конференции Каллас в присутствии постпреда США при ООН Майка Уолтца заявила, что, по ее мнению, при реформировании международной системы по замыслу США необходимо гарантировать ответственность крупных держав за их действия.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Мерц призвал ЕС не отказываться от партнерства с США
Вчера, 19:15
"Я вот вас слушаю и размышляю. Это очень хорошо, что вы хотите реформировать международный порядок. Что я думаю, для всех нас, для большинства из нас важно, чтобы в многосторонней системе существовало равенство государств, что никто не стоит выше закона. Вот почему я говорю об ответственности, если у нас есть правила, с которыми мы согласились, то за нарушения даже самые могущественные страны должны нести ответственность", - заявила Каллас.
В ответ постпред США сказал, что он не против того, что все государства равны в рамках Устава ООН.
"Разница и причина, по которой Соединенные Штаты настаивают на реформах, заключается в том, что исторически США оплачивали из своих взносов и начислений более чем 180 стран", - сказал Уолтц.
Каллас в ответ повторила постпреду США свою мысль о том, что в современном мире царит "закон джунглей".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Постпред США при ООН поразился возражениям европейских стран
Вчера, 19:07
"Но знаете ли, даже в джунглях животные сотрудничают", - добавила глава евродипломатии под снисходительную улыбку Уолтца с места.
Каллас завершила выступление утверждением, что "все европейские страны - маленькие страны, даже если некоторые еще не осознают этого".
"Конечно, мы готовы бороться за мир, где есть какие-то правила, потому что большинство или фактически все европейские страны - это маленькие страны или те, кто еще не осознал того, что они маленькие страны, но мы маленькие страны", - сказала Каллас.
Она также сравнила США и Россию, заявив, что Россия "идет одна, потому что у нее нет союзников, а мы идем с вами, и вы, знаете ли, в нас нуждаетесь, являясь супердержавой".
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Мерц призвал оживить партнерство по НАТО
Вчера, 18:45
 
В миреСШАРоссияМюнхенКайя КалласМайк УолтцЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала