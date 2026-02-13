Рейтинг@Mail.ru
Российский посол прокомментировал курс Японии по неядерным принципам - РИА Новости, 13.02.2026
13:57 13.02.2026
Российский посол прокомментировал курс Японии по неядерным принципам
Российский посол прокомментировал курс Японии по неядерным принципам
Япония после прихода к власти премьер-министра Санаэ Такаити меняет риторику в отношении "трех неядерных принципов" - не обладать, не производить и не... РИА Новости, 13.02.2026
Российский посол прокомментировал курс Японии по неядерным принципам

Посол Ноздрев: Япония меняет риторику в отношении "трех неядерных принципов"

ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Япония после прихода к власти премьер-министра Санаэ Такаити меняет риторику в отношении "трех неядерных принципов" - не обладать, не производить и не размещать/не ввозить ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Токио Николай Ноздрев.
"Для пережившей атомные бомбардировки Японии провозглашённые властями в 1967 году "неядерные принципы" (не обладать, не производить, не размещать/не ввозить) на протяжении более полувека считались незыблемыми. Однако с приходом к власти администрации Санаэ Такаити, поставившей во главу угла форсированную милитаризацию страны, риторика в отношении этих постулатов изменилась", - отметил дипломат.
