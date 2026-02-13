Российский посол прокомментировал курс Японии по неядерным принципам

ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Япония после прихода к власти премьер-министра Санаэ Такаити меняет риторику в отношении "трех неядерных принципов" - не обладать, не производить и не размещать/не ввозить ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Токио Николай Ноздрев.
"Для пережившей атомные бомбардировки Японии провозглашённые властями в 1967 году "неядерные принципы" (не обладать, не производить, не размещать/не ввозить) на протяжении более полувека считались незыблемыми. Однако с приходом к власти администрации Санаэ Такаити, поставившей во главу угла форсированную милитаризацию страны, риторика в отношении этих постулатов изменилась", - отметил дипломат.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Поэтому США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты. В 2010 году после победы оппозиции на парламентских выборах ставший министром иностранных дел Японии Кацуя Окада дал понять, что принцип "не ввозить ядерное оружие" подразумевает возможность в случае чрезвычайной ситуации временного захода американских военных кораблей с атомным оружием на борту в японские порты. На его ответ ссылается и Санаэ Такаити в вопросе о "неядерных принципах", но на предвыборных дебатах в преддверии выборов в нижнюю палату парламента в конце января она ушла от ответа на вопрос о том, будут ли пересмотрены три безъядерных принципа.
"Премьер уклоняется от заверений в их сохранении, очевидно, оставляя пространство для возможного пересмотра в рамках инициированной досрочной ревизии ключевых доктринальных документов в области безопасности. В правящей Либерально-демократической партии прямо заявляют о необходимости обсуждения этого вопроса, а в экспертной среде активизировалась соответствующая полемика, в том числе в пользу "расширенного ядерного сдерживания" с США", - заявил посол. Он добавил, что позиция России в этой связи однозначно негативная.
