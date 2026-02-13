Российский посол прокомментировал курс Японии по неядерным принципам

ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Япония после прихода к власти премьер-министра Санаэ Такаити меняет риторику в отношении "трех неядерных принципов" - не обладать, не производить и не размещать/не ввозить ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Токио Николай Ноздрев.