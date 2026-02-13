В Японии влюбленным предложили выразить чувства печеньем с Такаити

ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Влюбленным в Японии предложили выразить чувства необычным способом, подсластив романтику печеньем с изображением премьера Санаэ Такаити, заметила корреспондент РИА Новости.

Набор под названием "Санаэ-тян куки" включает 12 печений, украшенных портретом главы правительства или символом её родной префектуры Нара - оленем, а также надписями "первая женщина-премьер" или "первый премьер-министр из префектуры Нара".

В комплект также входит открытка, дизайн которой заранее не раскрывается - покупатели узнают, какой именно вариант им достался, только после вскрытия упаковки.

К настоящему времени корреспондент РИА Новости смогла выявить три варианта оформления открытки. Первый из них совпадает с изображением на коробке, где Санаэ Такаити кормит оленя. На втором варианте премьер изображена в ярком многослойном парадном кимоно в стиле "дзюни-хитоэ", который носили знатные дамы при императорском дворе. На третьей открытке глава правительства предстает в более повседневном образе - в костюме светлых оттенков и с корзиной символических для Нары баклажанов и хурмы на фоне традиционного дома и даже с котом.

Стоимость коробки составляет 972 иены с налогом (примерно 6,5 долларов).

Считается, что традиция дарить в День всех влюбленных шоколад появилась в Японии благодаря кондитерской фирме Morozoff, основанной русским эмигрантом Валентином Морозовым. В 1936 году компания разместила рекламу, призывающую дарить на праздник шоколад любимым мужчинам, однако обычай укоренился лишь в 1970-е годы.

Примерно с середины января в Японии начинается настоящая шоколадная лихорадка. Шоколадные конфеты разнообразных форм, вкусов и цветов, различные кондитерские наборы для изготовления сладкого подарка своими руками можно встретить на только в элитных торговых центрах, но и в обычных супермаркетах рядом с домом.