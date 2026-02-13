В Японии влюбленным предложили выразить чувства печеньем с Такаити

Рейтинг@Mail.ru
Влюбленным в Японии предложили выразить чувства необычным способом, подсластив романтику печеньем с изображением премьера Санаэ Такаити, заметила корреспондент... РИА Новости, 13.02.2026
в мире, япония, нара (город), санаэ такаити
В мире, Япония, Нара (город), Санаэ Такаити
© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаПеченье ко Дню святого Валентина с изображением премьер-министра Японии Санаэ Такаити
Печенье ко Дню святого Валентина с изображением премьер-министра Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Печенье ко Дню святого Валентина с изображением премьер-министра Японии Санаэ Такаити
ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Влюбленным в Японии предложили выразить чувства необычным способом, подсластив романтику печеньем с изображением премьера Санаэ Такаити, заметила корреспондент РИА Новости.
Набор под названием "Санаэ-тян куки" включает 12 печений, украшенных портретом главы правительства или символом её родной префектуры Нара - оленем, а также надписями "первая женщина-премьер" или "первый премьер-министр из префектуры Нара".
Сушификация. В Японии задерживают иностранцев, нарушающих общественный порядок - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Японии появился термин "сусификация" для задержаний иностранцев
10 февраля, 09:48
В комплект также входит открытка, дизайн которой заранее не раскрывается - покупатели узнают, какой именно вариант им достался, только после вскрытия упаковки.
К настоящему времени корреспондент РИА Новости смогла выявить три варианта оформления открытки. Первый из них совпадает с изображением на коробке, где Санаэ Такаити кормит оленя. На втором варианте премьер изображена в ярком многослойном парадном кимоно в стиле "дзюни-хитоэ", который носили знатные дамы при императорском дворе. На третьей открытке глава правительства предстает в более повседневном образе - в костюме светлых оттенков и с корзиной символических для Нары баклажанов и хурмы на фоне традиционного дома и даже с котом.
Стоимость коробки составляет 972 иены с налогом (примерно 6,5 долларов).
Считается, что традиция дарить в День всех влюбленных шоколад появилась в Японии благодаря кондитерской фирме Morozoff, основанной русским эмигрантом Валентином Морозовым. В 1936 году компания разместила рекламу, призывающую дарить на праздник шоколад любимым мужчинам, однако обычай укоренился лишь в 1970-е годы.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Видео с Такаити "взорвало" YouTube, обогнав по популярности айдол-хиты
6 февраля, 07:46
Примерно с середины января в Японии начинается настоящая шоколадная лихорадка. Шоколадные конфеты разнообразных форм, вкусов и цветов, различные кондитерские наборы для изготовления сладкого подарка своими руками можно встретить на только в элитных торговых центрах, но и в обычных супермаркетах рядом с домом.
В последнее десятилетие ассортимент таких подарков расширился и включает не только шоколад, но и печенье или тематические десерты с изображением популярных персонажей и общественных деятелей. Кроме этого, претерпевает изменения и сама традиция, ведь все больше японок предпочитают в День влюбленных дарить шоколад самим себе.
Государственные флаги России (справа) и Японии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Отношения России и Японии достигли низшей точки, заявил посол
Вчера, 04:20
 
В миреЯпонияНара (город)Санаэ Такаити
 
 
