13:33 13.02.2026 (обновлено: 13:40 13.02.2026)
ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год
ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год
Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2026 год до уровня 4,5-5,5% с 4-5%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 13.02.2026
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инфляция
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2026 год до уровня 4,5-5,5% с 4-5%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
На 2027-2028 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.
Женщина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Что такое инфляция: причины, последствия и способы защиты доходов
26 декабря 2024, 15:50
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инфляция
 
 
