ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год
ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год - РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год
Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2026 год до уровня 4,5-5,5% с 4-5%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:33:00+03:00
2026-02-13T13:33:00+03:00
2026-02-13T13:40:00+03:00
ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год
ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год до 4,5-5,5%