Росстат сообщил уровень инфляции в январе
Инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении против 0,32% в декабре, в годовом - 6% против 5,59% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:37:00+03:00
экономика, россия, эльвира набиуллина, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении против 0,32% в декабре, в годовом - 6% против 5,59% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года индекс потребительских цен составил 101,62%", - говорится в материалах ведомства.
На продовольственные товары в январе цены выросли на 1,95% в месячном выражении против 0,43% в декабре; в годовом - на 5,88%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,61% (месяцем ранее - на 0,34%), в годовом выражении - на 3,18%. Услуги в январе выросли в цене на 2,33% к декабрю, к январю прошлого года - на 9,58%.
Ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина
говорила, что пик инфляционного давления в России
был в январе.
Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников
отмечал, что инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление.