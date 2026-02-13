Посол рассказал, за что в Индонезии уважают Россию

ДЖАКАРТА, 13 фев — РИА Новости. В Индонезии уважают Россию за то, что она ни под кого не подстраивается и проводит самостоятельную внешнюю политику, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
"Считаю, что к российской дипломатии здесь относятся весьма позитивно. Это касается и ее концептуального наполнения, поскольку именно оно является одной из основ той дружбы и двустороннего партнерства с Джакартой, которые сегодня обрели стратегический характер. Многим импонирует тот факт, что существует страна, которая на протяжении веков – еще со времен Российской империи – открыто проводит самостоятельную внешнюю политику, не подстраиваясь под кого бы то ни было", - сказал посол.
Толченов добавил, что в Индонезии высоко ценят тот факт, что Россия никогда не вела в Юго-Восточной Азии, равно как и в других частях мира, захватнической или колонизаторской политики.
"Более того, мы приходили сюда как добрые друзья, исследователи и торговые партнеры", - подчеркнул глава российского диппредставительства.
