https://ria.ru/20260213/gumennik-2074274837.html
Гуменник исполнил пять четверных на последней тренировке Олимпиады
Гуменник исполнил пять четверных на последней тренировке Олимпиады - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Гуменник исполнил пять четверных на последней тренировке Олимпиады
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T19:08:00+03:00
2026-02-13T19:08:00+03:00
2026-02-13T19:08:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073528878_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_7744bc5603c6115d837f7561b6e4636d.jpg
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073717340.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073528878_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_29c2a878be2540bce2472407c541cc77.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник исполнил пять четверных на последней тренировке Олимпиады
Гуменник исполнил пять четверных прыжков на последней тренировке перед прокатом
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Милане, сообщил РИА Новости источник.
Полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной сальхов, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер.
Произвольную программу на Олимпиаде Гуменник покажет 13 февраля.