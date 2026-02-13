Рейтинг@Mail.ru
Гуменник исполнил пять четверных на последней тренировке Олимпиады - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:08 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/gumennik-2074274837.html
Гуменник исполнил пять четверных на последней тренировке Олимпиады
Гуменник исполнил пять четверных на последней тренировке Олимпиады - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Гуменник исполнил пять четверных на последней тренировке Олимпиады
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T19:08:00+03:00
2026-02-13T19:08:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073528878_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_7744bc5603c6115d837f7561b6e4636d.jpg
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073717340.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073528878_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_29c2a878be2540bce2472407c541cc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник исполнил пять четверных на последней тренировке Олимпиады

Гуменник исполнил пять четверных прыжков на последней тренировке перед прокатом

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Милане, сообщил РИА Новости источник.
Полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной сальхов, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер.
Произвольную программу на Олимпиаде Гуменник покажет 13 февраля.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
11 февраля, 18:00
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала