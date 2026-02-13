Свищев призвал Гуменника рисковать в произвольной программе на Олимпиаде

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский фигурист Петр Гуменник является сильным спортсменом, и для успешного выступления на Олимпийских играх 2026 года ему надо рисковать при исполнении произвольной программы, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

"Мы переживаем за Петра и желаем ему удачи. Это будет непростая для него, скажем так, работа, но мы связываем с ним наши надежды", - добавил собеседник агентства.