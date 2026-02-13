Свищев призвал Гуменника рисковать в произвольной программе на Олимпиаде

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский фигурист Петр Гуменник является сильным спортсменом, и для успешного выступления на Олимпийских играх 2026 года ему надо рисковать при исполнении произвольной программы, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Отмечается, что полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии выглядел следующим образом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов - тройной тулуп, четверной сальхов - двойной аксель - двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер. Произвольную программу на Олимпиаде Гуменник покажет вечером 13 февраля.
"Петр Гуменник сейчас находится не на самой лучшей турнирной позиции, но он является сильным спортсменом. И для того чтобы попытаться пробиться на подиум, ему надо рисковать. Без удачи и риска добиться места на пьедестале почета, наверное, будет очень сложно. И многое ведь еще будет зависеть и от того, как откатают свои программы его основные конкуренты. А те ребята - просто машины", - сказал Свищев.
"Мы переживаем за Петра и желаем ему удачи. Это будет непростая для него, скажем так, работа, но мы связываем с ним наши надежды", - добавил собеседник агентства.
Во вторник Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде и занял 12-е место. В Играх принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Гуменник и Аделия Петросян.