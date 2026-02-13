Рейтинг@Mail.ru
Свищев призвал Гуменника рисковать в произвольной программе на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
14:53 13.02.2026
Свищев призвал Гуменника рисковать в произвольной программе на Олимпиаде
Свищев призвал Гуменника рисковать в произвольной программе на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник является сильным спортсменом, и для успешного выступления на Олимпийских играх 2026 года ему надо рисковать при исполнении... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
спорт, италия, дмитрий свищев, аделия петросян, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Италия, Дмитрий Свищев, Аделия Петросян, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Свищев призвал Гуменника рисковать в произвольной программе на Олимпиаде

Свищев: Гуменнику надо рисковать в произвольной программе на Олимпиаде

Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский фигурист Петр Гуменник является сильным спортсменом, и для успешного выступления на Олимпийских играх 2026 года ему надо рисковать при исполнении произвольной программы, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Отмечается, что полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии выглядел следующим образом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов - тройной тулуп, четверной сальхов - двойной аксель - двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер. Произвольную программу на Олимпиаде Гуменник покажет вечером 13 февраля.
"Петр Гуменник сейчас находится не на самой лучшей турнирной позиции, но он является сильным спортсменом. И для того чтобы попытаться пробиться на подиум, ему надо рисковать. Без удачи и риска добиться места на пьедестале почета, наверное, будет очень сложно. И многое ведь еще будет зависеть и от того, как откатают свои программы его основные конкуренты. А те ребята - просто машины", - сказал Свищев.
"Мы переживаем за Петра и желаем ему удачи. Это будет непростая для него, скажем так, работа, но мы связываем с ним наши надежды", - добавил собеседник агентства.
Во вторник Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде и занял 12-е место. В Играх принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Гуменник и Аделия Петросян.
Фигурное катаниеСпортИталияДмитрий СвищевАделия ПетросянГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
