Гуменник способен представить "Онегина" во всей красе, считает Авербух
Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:57 13.02.2026
Гуменник способен представить "Онегина" во всей красе, считает Авербух
Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду хореограф и постановщик Илья Авербух заявил РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник в произвольной...
спорт, италия, пётр гуменник, илья авербух, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Пётр Гуменник, Илья Авербух, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник способен представить "Онегина" во всей красе, считает Авербух

Петр Гуменник
Петр Гуменник
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду хореограф и постановщик Илья Авербух заявил РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник в произвольной программе на Играх 2026 года в Италии способен во всей красе представить совместно подготовленную ими композицию под названием "Онегин".
В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Отмечается, что полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии выглядел следующим образом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов - тройной тулуп, четверной сальхов - двойной аксель - двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер. Произвольную программу на Олимпиаде Гуменник покажет вечером 13 февраля.
"Я желаю Петру Гуменнику, чтобы у него сегодня все получилось. Мы все болеем за него и поддерживаем. Петр все может и не раз это демонстрировал. Ему не надо думать ни об оценках, ни о чем-то другом. А просто надо красиво выполнить прокат программы, которую мы с ним сделали вместе. Я надеюсь, что программа "Онегин", которую я поставил для него, на Олимпиаде будет звучать во всей красе", - сказал Авербух.
Во вторник Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде и занял 12-е место. В Играх принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Гуменник и Аделия Петросян.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть
Фигурное катание, Спорт, Италия, Пётр Гуменник, Илья Авербух, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
 
