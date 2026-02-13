Гуменник способен представить "Онегина" во всей красе, считает Авербух

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду хореограф и постановщик Илья Авербух заявил РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник в произвольной программе на Играх 2026 года в Италии способен во всей красе представить совместно подготовленную ими композицию под названием "Онегин".
В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Отмечается, что полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии выглядел следующим образом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов - тройной тулуп, четверной сальхов - двойной аксель - двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер. Произвольную программу на Олимпиаде Гуменник покажет вечером 13 февраля.
"Я желаю Петру Гуменнику, чтобы у него сегодня все получилось. Мы все болеем за него и поддерживаем. Петр все может и не раз это демонстрировал. Ему не надо думать ни об оценках, ни о чем-то другом. А просто надо красиво выполнить прокат программы, которую мы с ним сделали вместе. Я надеюсь, что программа "Онегин", которую я поставил для него, на Олимпиаде будет звучать во всей красе", - сказал Авербух.
Во вторник Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде и занял 12-е место. В Играх принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Гуменник и Аделия Петросян.