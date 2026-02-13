Гуменник способен представить "Онегина" во всей красе, считает Авербух

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду хореограф и постановщик Илья Авербух заявил РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник в произвольной программе на Играх 2026 года в Италии способен во всей красе представить совместно подготовленную ими композицию под названием "Онегин".