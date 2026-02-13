Васильев призвал Гуменника пойти на риск в произвольной программе на ОИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российскому фигуристу Петру Гуменнику необходимо справиться с волнением и пойти на риск в произвольной программе на Олимпиаде, в случае успешного проката спортсмен сможет заметно улучшить свою позицию, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Отмечается, что полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии выглядел следующим образом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов - тройной тулуп, четверной сальхов - двойной аксель - двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер. Произвольную программу на Олимпиаде Гуменник покажет 13 февраля.
"Естественно, Петру теперь надо идти ва-банк. В короткой программе на его результат повлияло то, что он, скорее всего, переволновался и у него было недостаточно международной соревновательной практики. Сейчас ему терять нечего, надо рисковать и постараться показать чудо", - сказал Васильев.
"Понятно, что ему вряд ли удастся взойти на пьедестал почета, но надо постараться хотя бы подняться на места сразу за ним. А если Петр все эти элементы отрабатывал в России и у него все получалось, то надо сделать самую "малость" - перестать волноваться и сделать все то, что он умеет. Не думать о том, что это Олимпийские игры, а показать все то, что ты умеешь на сегодняшний день", - отметил собеседник агентства.
Во вторник Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде и занял 12-е место. В Играх принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Гуменник и Аделия Петросян.
Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде
7 февраля, 21:52