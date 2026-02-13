Васильев призвал Гуменника пойти на риск в произвольной программе на ОИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российскому фигуристу Петру Гуменнику необходимо справиться с волнением и пойти на риск в произвольной программе на Олимпиаде, в случае успешного проката спортсмен сможет заметно улучшить свою позицию, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.