Рейтинг@Mail.ru
Во Франции призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/frantsija-2074244981.html
Во Франции призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
Во Франции призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности - РИА Новости, 13.02.2026
Во Франции призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
Европе нужно быть готовой к конфликту высокой интенсивности, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен, отвечая на вопрос, как она относится к заявлениям... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:47:00+03:00
2026-02-13T17:47:00+03:00
в мире
россия
европа
франция
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147235/97/1472359716_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd828ea3df0c7e5bd8bf0c8ea840e503.jpg
https://ria.ru/20251120/frantsiya-2056229202.html
россия
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147235/97/1472359716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e331d54b149678f0226ce63c2fa0903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, франция, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Европа, Франция, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Во Франции призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности

Глава МО Франции Вотрен: ЕС надо быть готовой к конфликту высокой интенсивности

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Здание Бурбонского дворца в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Европе нужно быть готовой к конфликту высокой интенсивности, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен, отвечая на вопрос, как она относится к заявлениям французских властей о возможности конфликта с РФ.
Начальник генштаба французских ВС Фабьен Мандон заявил 18 ноября 2025 года, что Франция должна быть готова терять своих детей и страдать экономически для сдерживания "российской угрозы". При этом в Москве неоднократно заявляли, что не планируют нападать на страны-члены НАТО.
"Когда в Европе проходит (вооруженный – ред.) конфликт, надо сказать, что мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности. Лучший способ избежать такого конфликта заключается в том, чтобы подготовиться к конфликту такого типа", – сказала Вотрен в эфире телеканала Euronews.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Французские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Глава Генштаба Франции сделал дерзкое заявление о России
20 ноября 2025, 10:43
 
В миреРоссияЕвропаФранцияВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала