Во Франции призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности

ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Европе нужно быть готовой к конфликту высокой интенсивности, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен, отвечая на вопрос, как она относится к заявлениям французских властей о возможности конфликта с РФ.