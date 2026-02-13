https://ria.ru/20260213/frantsija-2074244981.html
Во Франции призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
Во Франции призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
Европе нужно быть готовой к конфликту высокой интенсивности, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен, отвечая на вопрос, как она относится к заявлениям... РИА Новости, 13.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Во Франции призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
