"Откроются новые фронты". В Финляндии резко высказались о России и НАТО - РИА Новости, 13.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 13.02.2026
"Откроются новые фронты". В Финляндии резко высказались о России и НАТО
"Откроются новые фронты". В Финляндии резко высказались о России и НАТО
НАТО своими действиями рискует спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике, предупредил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. НАТО своими действиями рискует спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике, предупредил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Россия воюет со всеми силами НАТО одновременно на Украине, лучшее западное оружие было предоставлено Киеву, но этого по-прежнему недостаточно, чтобы остановить российское наступление. На мой взгляд, это самое большое историческое унижение, которое когда-либо терпела НАТО, и оно продолжается по сей день. НАТО хотела расшириться на территории Украины, но потерпело неудачу. На их месте я бы не спал по ночам спокойно, так как вскоре могут открыться новые фронты в Прибалтике", — написал он.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии
Вчера, 19:11
Политик также выразил надежду на то, что "европейские лидеры одумаются и проведут политику деэскалации".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление о мире на Украине
Вчера, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
