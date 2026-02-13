МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. НАТО своими действиями рискует спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике, предупредил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Россия воюет со всеми силами НАТО одновременно на Украине, лучшее западное оружие было предоставлено Киеву, но этого по-прежнему недостаточно, чтобы остановить российское наступление. На мой взгляд, это самое большое историческое унижение, которое когда-либо терпела НАТО, и оно продолжается по сей день. НАТО хотела расшириться на территории Украины, но потерпело неудачу. На их месте я бы не спал по ночам спокойно, так как вскоре могут открыться новые фронты в Прибалтике", — написал он.
Политик также выразил надежду на то, что "европейские лидеры одумаются и проведут политику деэскалации".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.