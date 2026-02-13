Рейтинг@Mail.ru
"Мира не будет". В Финляндии сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 13.02.2026 (обновлено: 14:53 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/finlyandiya-2074078670.html
"Мира не будет". В Финляндии сделали громкое заявление о России
"Мира не будет". В Финляндии сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 13.02.2026
"Мира не будет". В Финляндии сделали громкое заявление о России
Обильное вооружение Украины странами НАТО не завершит конфликт с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:40:00+03:00
2026-02-13T14:53:00+03:00
в мире
украина
россия
финляндия
владимир путин
джон хили
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042952226_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_9c379e84a6d5c0fde66277a44fe28bbd.jpg
https://ria.ru/20260212/kallas-2073951044.html
https://ria.ru/20260212/zelenskiy-2073911667.html
украина
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_287:0:2535:1686_1920x0_80_0_0_dc90e11aad0494815b4f9624d4f9a778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, финляндия, владимир путин, джон хили, нато
В мире, Украина, Россия, Финляндия, Владимир Путин, Джон Хили, НАТО
"Мира не будет". В Финляндии сделали громкое заявление о России

Финский политик Мема: милитаризация Украины не приведет к миру с Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Обильное вооружение Украины странами НАТО не завершит конфликт с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
«
"План сделать Украину самой вооруженной страной продолжается, и в ближайшее время мира не будет. НАТО хочет продолжать свою инициативу по сдерживанию России, ради этого сделав из Украины военную державу", — заявил он.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СМИ рассказали, какой подарок Каллас преподнесла России
12 февраля, 16:33
По мнению финского политика, чтобы заставить Европу передумать, необходимо давление со стороны США.
В четверг министр обороны Британии Джон Хили заявил, что страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн" договорились выделить еще 35 миллиардов долларов Киеву.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Германии заговорили о войне с Россией после требования Зеленского
12 февраля, 14:22
 
В миреУкраинаРоссияФинляндияВладимир ПутинДжон ХилиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала