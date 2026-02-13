https://ria.ru/20260213/finlyandiya-2074078670.html
"Мира не будет". В Финляндии сделали громкое заявление о России
"Мира не будет". В Финляндии сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 13.02.2026
"Мира не будет". В Финляндии сделали громкое заявление о России
Обильное вооружение Украины странами НАТО не завершит конфликт с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:40:00+03:00
2026-02-13T08:40:00+03:00
2026-02-13T14:53:00+03:00
в мире
украина
россия
финляндия
владимир путин
джон хили
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042952226_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_9c379e84a6d5c0fde66277a44fe28bbd.jpg
https://ria.ru/20260212/kallas-2073951044.html
https://ria.ru/20260212/zelenskiy-2073911667.html
украина
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_287:0:2535:1686_1920x0_80_0_0_dc90e11aad0494815b4f9624d4f9a778.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, финляндия, владимир путин, джон хили, нато
В мире, Украина, Россия, Финляндия, Владимир Путин, Джон Хили, НАТО
"Мира не будет". В Финляндии сделали громкое заявление о России
Финский политик Мема: милитаризация Украины не приведет к миру с Россией