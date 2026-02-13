"Он наступает": у границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Финский залив в этом году рискует столкнуться с крупнейшим обледенением за последние десять лет, предупреждает финская газета Helsingin Sanomat.
"Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в начале февраля льда уже больше, чем за последние десять лет. Сейчас лед присутствует вдоль финского побережья на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря", — говорится в материале.
Издание отмечает, что последний раз площадь льда была такой большой зимой 2011 года, когда вся северная часть Балтийского моря была полностью замерзшей.
По словам гляциолога Финского метеорологического института Алекси Аролы, в Финском заливе сейчас значительно больше льда, чем в среднем, если сравнивать зимы последних 20 лет.
В прошлую пятницу научный сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени Канта Николай Белов рассказал РИА Новости, что Балтийское море стало замерзать из-за длительной минусовой температуры, которая держится в Калининградской области больше месяца.
Он добавил, что замерзло Балтийское море неравномерно. Там, где есть мелководье, например в Пионерском, протяженность льда составляет более 100 метров. В Светлогорске и Зеленоградске, где глубина больше, лед короче плюс ему не дает закрепиться ветер.
