"Он наступает": у границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе
06:45 13.02.2026 (обновлено: 14:40 13.02.2026)
"Он наступает": у границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе
"Он наступает": у границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе - РИА Новости, 13.02.2026
"Он наступает": у границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе
Финский залив в этом году рискует столкнуться с крупнейшим обледенением за последние десять лет, предупреждает финская газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 13.02.2026
"Он наступает": у границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе

Helsingin Sanomat: Финский залив ждет самое сильное за десять лет обледенение

Вертолет пограничной службы Финляндии пролетает над замерзшим Балтийским морем недалеко от Хельсинки
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Финский залив в этом году рискует столкнуться с крупнейшим обледенением за последние десять лет, предупреждает финская газета Helsingin Sanomat.
"Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в начале февраля льда уже больше, чем за последние десять лет. Сейчас лед присутствует вдоль финского побережья на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря", — говорится в материале.
Издание отмечает, что последний раз площадь льда была такой большой зимой 2011 года, когда вся северная часть Балтийского моря была полностью замерзшей.
По словам гляциолога Финского метеорологического института Алекси Аролы, в Финском заливе сейчас значительно больше льда, чем в среднем, если сравнивать зимы последних 20 лет.
В прошлую пятницу научный сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени Канта Николай Белов рассказал РИА Новости, что Балтийское море стало замерзать из-за длительной минусовой температуры, которая держится в Калининградской области больше месяца.
Он добавил, что замерзло Балтийское море неравномерно. Там, где есть мелководье, например в Пионерском, протяженность льда составляет более 100 метров. В Светлогорске и Зеленоградске, где глубина больше, лед короче плюс ему не дает закрепиться ветер.
