"Он наступает": у границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Финский залив в этом году рискует столкнуться с крупнейшим обледенением за последние десять лет, предупреждает финская газета Helsingin Sanomat.

По словам гляциолога Финского метеорологического института Алекси Аролы, в Финском заливе сейчас значительно больше льда, чем в среднем, если сравнивать зимы последних 20 лет.