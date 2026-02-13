МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Константин Белов. Рекордные морозы, накрывшие Европу в феврале 2026 года, стали суровой проверкой для стран, которые три года назад сделали ставку на полный отказ от российских энергоносителей. Наиболее драматично ситуация развивается в Финляндии.

"Наши леса облысели"

В Финляндии, которая еще недавно гордилась своей зеленой энергетикой и независимостью от Москвы, сегодня разворачивается топливный кризис. Финское издание Metsalehti бьет тревогу: из-за отказа от импорта российского газа и древесины страна стремительно уничтожает собственные лесные ресурсы. Объемы потребления дров достигли промышленных масштабов.

Маркку Эскелинен, представитель крупнейшей компании по торговле щепой Hakevuori, констатирует факт, от которого у экологов волосы встают дыбом:

"Вот и все. Все имеющиеся в стране запасы энергетической древесины будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне".

В социальных сетях финны не скрывают отчаяния и иронии. Пользователи пишут : "Наши леса облысели, а у русских полно дров. Было бы как раньше, они бы поставили нам древесину".

Особенно абсурдно выглядит ситуация, когда ценная древесина, предназначенная для производства мебели, массово отправляется в печи — просто чтобы не замерзнуть.

"Дальше только эвакуация"

Итог ожидаем — рост цен на электроэнергию для Финляндии — прямой удар по бюджетам семей. После прекращения поставок российской электроэнергии возникла необходимость веерных отключений. Финская сторона уверяет: по-другому невозможно.

"Если запланированные отключения не вводить, энергосистема рухнет. А это уже вопрос выживания. Люди могут погибнуть", — говорит менеджер по сетевым операциям финской Fingrid Арто Пахкин.

В Министерстве обороны Финляндии смоделировали развитие ситуации при морозе минус 20 градусов. Отключение электричества запускает цепную реакцию: мгновенно перестают работать электроприборы, встает общественный транспорт, замирают банкоматы и терминалы оплаты, закрываются заправки.

Через 18 часов в деревянных домах температура опускается до плюс десяти. К 30 часам начинается промерзание конструкций и трубы оказываются под угрозой разрыва. Еще через шесть часов холод добирается до многоквартирных бетонных зданий. На четвертые сутки единственный выход — эвакуация.

Потерянный рынок и миллиардные убытки

Энергетический кризис — лишь верхушка айсберга. Директор Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми признает : из более чем двух тысяч компаний, продававших продукцию России, осталось меньше сотни.

Конфедерация промышленности Финляндии оценивает убытки в четыре миллиарда долларов. Такие гиганты, как энергетическая Fortum, строительная YIT, авиаперевозчик Finnair, потеряли стабильный и предсказуемый рынок.

Еще четыре года назад Банк Финляндии осторожно предупреждал : разрыв экономических связей с Россией ударит по росту ВВП на 0,5-2,0 процента. Сегодня за это расплачиваются обычные граждане — через счета за электричество, закрывающиеся аптеки и ощущение, что пространство для маневра стремительно исчезает.

Финляндия станет второй Украиной?

В отчаянии не только обычные жители республики. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема выступил с резким предупреждением в адрес внешнеполитического курса Хельсинки.

"Финские политики разрушили отношения с Россией. Страдает экономика, уровень безработицы самый высокий в Европе, — отмечает политик. — Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной".

Не так давно он уже обращал на себя внимание заявлением в адрес Владимира Зеленского. По мнению политика, глава киевского режима должен прекратить призывать союзников к дипломатическому давлению на Россию. Мема назвал такой подход к международным отношениям заведомо провальным.

Вооружить до зубов

Между тем власти Финляндии продолжают гнуть свою линию и обещают "вооружить Украину до зубов". Такое заявление сделал президент республики Александр Стубб.

"<…> Нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию. Это означает санкции, означает замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы", — заявил он.

Напомним, Хельсинки направили Украине очередной пакет военной помощи. Речь идет уже о 32-м транше: на этот раз сумма выделенных средств составила 43 миллиона евро. Общий же объем поставленной Финляндией продукции оборонного назначения с начала конфликта достиг 3,2 миллиарда евро.

В Москве подобные шаги воспринимают как прямое вовлечение стран НАТО в боевые действия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что накачивание киевского режима оружием — это игра с огнем, которая не только не приближает мирное урегулирование, но и отдаляет любые перспективы переговорного процесса.

Угроза от России? Как бы не так

А ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила с очередным заявлением: дескать, Россия является "давней угрозой " для Европейского союза. Текст ее выступления был опубликован в официальном аккаунте финского внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

"Мы обсудили, как Европа должна объединиться против давней угрозы, которую Россия представляет для нашей безопасности", — приводятся слова дипломата.

Валтонен также подтвердила, что Хельсинки продолжит оказывать военную и политическую поддержку Киеву "столько, сколько потребуется", тем самым закрепляя курс на конфронтацию с Москвой.