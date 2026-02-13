Фигурное катание на Олимпиаде: трансляция произвольной программы мужчин

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На Олимпийских играх в Милане 13 февраля разыграют медали в мужском одиночном катании.

Российских зрителей в первую очередь интересует выступление Петра Гуменника. Фигурист, выступающий в качестве нейтрального атлета, занял по итогам короткой программы 12-е место.

Где смотреть трансляцию

Расписание выступлений фигуристов в произвольной программе

Разминка 2:

22:03–22:10: Селевко Александр (Эстония, 18 место, 82.02 балла)

22:10–22:18: Васильевс Денис (Латвия, 17 место, 82.44 балла)

22:18–22:26: Риццо Маттео (Италия, 16 место, 84.30 баллов)

22:26–22:34: Эгадзе Ника (Грузия, 15 место, 85.11 баллов)

22:34–22:42: Наумов Максим (США, 14 место, 85.65 баллов)

22:42–22:50: Цзинь Боян (Китай, 13 место, 86.55 баллов)

Разминка 3:

В 23:13 на лед выйдет россиянин Петр Гуменник (12-е место, 86.72 балла).

Отметим, что на последнем прогоне в дневной тренировочной сессии он сделал: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной сальхов, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер.

23:20-23:28: Марсак Кирилл (Украина, 11 место, 86.89 балла)

23:28-23:36: Гоголев Стивен (Канада, 10 место, 87.41 балла)

23:36-23:44: Сато Шун (Япония, 9 место, 88.70 балла)

23:44-23:52: Торгашев Эндрю (США, 8 место, 88.94 балла)

23:52-00:00: Аймоз Кевин (Франция, 7 место, 92.64 балла)

Разминка 4 (14 февраля):