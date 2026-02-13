Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: трансляция произвольной программы мужчин
Фигурное катание
 
19:20 13.02.2026
Фигурное катание на Олимпиаде: трансляция произвольной программы мужчин
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: трансляция произвольной программы мужчин
Фигурное катание на Олимпиаде: трансляция произвольной программы мужчин
На Олимпийских играх в Милане 13 февраля разыграют медали в мужском одиночном катании. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
фигурное катание
цзинь боян
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
илья малинин
сяо хим фа
юма кагияма
анонсы и трансляции матчей
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073717340.html
2026
Фигурное катание на Олимпиаде: трансляция произвольной программы мужчин

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На Олимпийских играх в Милане 13 февраля разыграют медали в мужском одиночном катании.
Российских зрителей в первую очередь интересует выступление Петра Гуменника. Фигурист, выступающий в качестве нейтрального атлета, занял по итогам короткой программы 12-е место.

Где смотреть трансляцию

Следить за выступлениями фигуристов можно в прямом эфире Okkо с 21:00 по московскому времени. Также доступна текстовая трансляция на сайте ISU.

Расписание выступлений фигуристов в произвольной программе

Разминка 2:
  • 22:03–22:10: Селевко Александр (Эстония, 18 место, 82.02 балла)
  • 22:10–22:18: Васильевс Денис (Латвия, 17 место, 82.44 балла)
  • 22:18–22:26: Риццо Маттео (Италия, 16 место, 84.30 баллов)
  • 22:26–22:34: Эгадзе Ника (Грузия, 15 место, 85.11 баллов)
  • 22:34–22:42: Наумов Максим (США, 14 место, 85.65 баллов)
  • 22:42–22:50: Цзинь Боян (Китай, 13 место, 86.55 баллов)
Разминка 3:
В 23:13 на лед выйдет россиянин Петр Гуменник (12-е место, 86.72 балла).
Отметим, что на последнем прогоне в дневной тренировочной сессии он сделал: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной сальхов, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер.
  • 23:20-23:28: Марсак Кирилл (Украина, 11 место, 86.89 балла)
  • 23:28-23:36: Гоголев Стивен (Канада, 10 место, 87.41 балла)
  • 23:36-23:44: Сато Шун (Япония, 9 место, 88.70 балла)
  • 23:44-23:52: Торгашев Эндрю (США, 8 место, 88.94 балла)
  • 23:52-00:00: Аймоз Кевин (Франция, 7 место, 92.64 балла)
Разминка 4 (14 февраля):
  • 00:08–00:16: Ча Джунхван (Республика Корея), 6 место, 92.72 балла
  • 00:16–00:24: Шайдоров Михаил (Казахстан), 5 место, 92.94 балла
  • 00:24–00:32: Грассль Даниэль (Италия), 4 место, 93.46 баллов
  • 00:32–00:40: Сяо Хим Фа Адам (Франция), 3 место, 102.55 баллов
  • 00:40–00:48: Кагияма Юма (Япония), 2 место, 103.07 баллов
  • 00:48–00:57: Малинин Илья (США), 1 место, 108.16 баллов
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
11 февраля, 18:00
 
Фигурное катаниеЦзинь БоянПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026Илья МалининСяо Хим ФаЮма КагиямаАнонсы и трансляции матчей
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
