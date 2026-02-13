Фетисов подарит юным спортсменам клюшки из древесины главной елки страны

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов подарит юным спортсменам клюшки, сделанные из переработанной древесины главной новогодней елки страны, которая ранее была установлена в Кремле, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Кремлевская новогодняя елка была демонтирована 22 января с Соборной площади Кремля. После этого, по сложившейся традиции, она начнет вторую жизнь. В понедельник, 16 февраля, пройдет пресс-тур, в рамках которого состоятся мастер-классы по высадке семян кремлевской елки и изготовке памятных сувениров из уникальной древесины.