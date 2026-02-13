Рейтинг@Mail.ru
Фетисов подарит юным спортсменам клюшки из древесины главной елки страны
16:15 13.02.2026
Фетисов подарит юным спортсменам клюшки из древесины главной елки страны
Фетисов подарит юным спортсменам клюшки из древесины главной елки страны
вячеслав фетисов
всероссийское общество охраны природы
госдума рф
спорт
Фетисов подарит юным спортсменам клюшки из древесины главной елки страны

Вячеслав Фетисов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов подарит юным спортсменам клюшки, сделанные из переработанной древесины главной новогодней елки страны, которая ранее была установлена в Кремле, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.
Кремлевская новогодняя елка была демонтирована 22 января с Соборной площади Кремля. После этого, по сложившейся традиции, она начнет вторую жизнь. В понедельник, 16 февраля, пройдет пресс-тур, в рамках которого состоятся мастер-классы по высадке семян кремлевской елки и изготовке памятных сувениров из уникальной древесины.
"Особое место в программе займет мастер-класс на льду в парке "Царицыно" с участием легенды российского и советского спорта, председателя Всероссийского общества охраны природы Вячеслава Фетисова, который специально выйдет на лёд, чтобы вручить хоккейные клюшки из древесины новогодней ели юным спортсменам, продемонстрировавшим наибольшие успехи в спорте", - сказали в отделении Всероссийского общества охраны природы.
Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области, 10 декабря 2025 года она была доставлена в Кремль, а затем установлена на Соборной площади. Елка была украшена 2,5 тысячи кристаллов, шаров и других игрушек, 2,5 километра гирлянд, а также самыми большими за всю историю оформления светодиодными снежинками.
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Вячеслав Фетисов, Всероссийское общество охраны природы, Госдума РФ, Спорт
 
