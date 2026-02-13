Российские болельщики рассказали, что передадут Гуменнику на лед

МИЛАН, 13 фев – РИА Новости. Российские болельщики намерены передать на лед фигуристу Петру Гуменнику, который выступит с произвольной программой на Олимпиаде вечером в пятницу, игрушечных гусей и шляпы-цилиндры в знак поддержки, рассказала РИА Новости один из руководителей его фан-клуба Best Gumennik Вероника.