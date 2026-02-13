БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия следит за безопасностью поставок в страны-участницы ЕС, заявила РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на фоне якобы приостановки прокачки нефти в Словакию по "Дружбе".

В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Российской Федерации энергоресурсов, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и продолжат приобретать российские нефть и газ.