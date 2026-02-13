https://ria.ru/20260213/evrokomissija-2074269681.html
ЕК следит за безопасностью поставок нефти в ЕС на фоне ситуации в Словакии
ЕК следит за безопасностью поставок нефти в ЕС на фоне ситуации в Словакии - РИА Новости, 13.02.2026
ЕК следит за безопасностью поставок нефти в ЕС на фоне ситуации в Словакии
Еврокомиссия следит за безопасностью поставок в страны-участницы ЕС, заявила РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на фоне якобы приостановки прокачки
в мире
словакия
россия
восточная европа
анна-каиса итконен
дмитрий песков
еврокомиссия
евросоюз
словакия
россия
восточная европа
В мире, Словакия, Россия, Восточная Европа, Анна-Каиса Итконен, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Евросоюз, МИД Украины
ЕК следит за безопасностью поставок нефти в ЕС на фоне ситуации в Словакии
ЕК следит за ситуацией на фоне якобы приостановки прокачки нефти по "Дружбе"
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия следит за безопасностью поставок в страны-участницы ЕС, заявила РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на фоне якобы приостановки прокачки нефти в Словакию по "Дружбе".
В пятницу издание Noviny со ссылкой на министерство экономики республики написало, что прокачку нефти в Словакию
по нефтепроводу "Дружба" приостановили, в стране есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней, их возобновление ожидается в ближайшие дни.
"Европейская комиссия в тесном сотрудничестве с государствами-членами следит за ситуацией с обеспечением безопасности поставок во всех наших государствах-членах", - сказала агентству Итконен
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины
передало, что транзит российской нефти в Восточную Европу
по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом.
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Российской Федерации энергоресурсов, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и продолжат приобретать российские нефть и газ.