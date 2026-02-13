Рейтинг@Mail.ru
Компании Домодедово перешли в собственность структуры Шереметьево - РИА Новости, 13.02.2026
10:13 13.02.2026 (обновлено: 13:26 13.02.2026)
Компании Домодедово перешли в собственность структуры Шереметьево
московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), перспектива, шереметьево (аэропорт), экономика
Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Перспектива, Шереметьево (аэропорт), Экономика
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили такси у терминала аэропорта Домодедово
Автомобили такси у терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобили такси у терминала аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Операционные компании аэропорта "Домодедово" перешли в собственность ООО "Перспектива" - дочерней структуры аэропорта "Шереметьево", следует из данных ЕГРЮЛ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, ООО "Перспектива" теперь числится владельцем 100% долей в 22 компаниях группы "Домодедово", включая головную "ДМЕ Холдинг", оператора терминалов "Домодедово Пэссенджер Терминал", топливозаправочную "Домодедово Фьюэл Фасилитис", а также "Домодедово Секьюрити", "Домодедово Эйрпорт Хэндлинг" и других. Соответствующие записи были внесены в реестр 11 февраля 2026 года.
Структура "Шереметьево" приобрела аэропорт "Домодедово" по итогам аукциона в конце января за 66,1 миллиарда рублей.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
