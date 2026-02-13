Бойко-Великого освободили от наказания по второму уголовному делу

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мособлсуд освободил от наказания основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого по второму уголовному делу о хищении земель, однако он продолжает отбывать наказание по первому делу, сообщила РИА Новости его адвокат Виктория Шонина.
«
"Сегодня Мособлсуд завершил апелляционное рассмотрение наших жалоб на приговор Можайского суда и изменил приговор, применил срок давности уголовного преследования и освободил всех осужденных от наказания… Но Василий Вадимович остался отбывать свой срок по банковскому делу, там ему осталось несколько месяцев",- сказала адвокат.
Можайский суд в прошлом году приговорил Бойко-Великого к 15,5 годам колонии по второму уголовному делу о хищении земель. Как установило следствие, с 2003 года Бойко-Великий и другие фигуранты под видом развития сельского хозяйства незаконно переоформляли земли, находящиеся в собственности у других людей. Таким образом, вместе с подельниками Бойко-Великий присвоил более двух гектаров участков. Он был признан виновным в организации преступного сообщества и фальсификации доказательств, а другие фигуранты - в участии в преступном сообществе.
Кроме того, Черемушкинский суд Москвы в октябре 2023 года приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонии по делу о растрате 190 миллионов рублей банка.
Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей
19 марта 2025, 23:16