Рейтинг@Mail.ru
Бойко-Великого освободили от наказания по второму уголовному делу - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 13.02.2026 (обновлено: 21:38 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/boyko-velikiy-2074301241.html
Бойко-Великого освободили от наказания по второму уголовному делу
Бойко-Великого освободили от наказания по второму уголовному делу - РИА Новости, 13.02.2026
Бойко-Великого освободили от наказания по второму уголовному делу
Мособлсуд освободил от наказания основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого по второму уголовному делу о хищении земель, однако он... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:30:00+03:00
2026-02-13T21:38:00+03:00
происшествия
василий бойко-великий
московский областной суд
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/95/1555759550_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_b7ef7d139a4e717d59cfe1c587e8b996.jpg
https://ria.ru/20250319/sud-2006082407.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/95/1555759550_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_45e8fcdeb62a6dbabe0668c7253bb7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, василий бойко-великий, московский областной суд, россия, москва
Происшествия, Василий Бойко-Великий, Московский областной суд, Россия, Москва
Бойко-Великого освободили от наказания по второму уголовному делу

РИА Новости: суд освободил от наказания по II делу основателя "Русского молока"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВасилий Бойко-Великий
Василий Бойко-Великий - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Василий Бойко-Великий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мособлсуд освободил от наказания основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого по второму уголовному делу о хищении земель, однако он продолжает отбывать наказание по первому делу, сообщила РИА Новости его адвокат Виктория Шонина.
«
"Сегодня Мособлсуд завершил апелляционное рассмотрение наших жалоб на приговор Можайского суда и изменил приговор, применил срок давности уголовного преследования и освободил всех осужденных от наказания… Но Василий Вадимович остался отбывать свой срок по банковскому делу, там ему осталось несколько месяцев",- сказала адвокат.
Можайский суд в прошлом году приговорил Бойко-Великого к 15,5 годам колонии по второму уголовному делу о хищении земель. Как установило следствие, с 2003 года Бойко-Великий и другие фигуранты под видом развития сельского хозяйства незаконно переоформляли земли, находящиеся в собственности у других людей. Таким образом, вместе с подельниками Бойко-Великий присвоил более двух гектаров участков. Он был признан виновным в организации преступного сообщества и фальсификации доказательств, а другие фигуранты - в участии в преступном сообществе.
Кроме того, Черемушкинский суд Москвы в октябре 2023 года приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонии по делу о растрате 190 миллионов рублей банка.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей
19 марта 2025, 23:16
 
ПроисшествияВасилий Бойко-ВеликийМосковский областной судРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала