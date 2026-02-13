"Угроза для Клебо": Сальтведт высказался о Большунове

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в будущем сможет стать угрозой для семикратного победителя Игр норвежца Йоханнеса Клебо, однако сейчас он не может составить ему конкуренцию.
Во вторник норвежский лыжник выиграл спринт классическим стилем на Олимпиаде в Италии и стал семикратным чемпионом Игр.
"Мы никогда не видели Клебо таким собранным, таким спокойным и таким хорошим. Не думаю, что сейчас даже Большунов мог бы конкурировать с ним, по крайней мере на этих дистанциях. Вопрос остается по гонке на 10 км, но не думаю, что даже Эйнар Хедегарт может его победить. Большунов может стать реальной угрозой в будущем на этих дистанциях, но сомневаюсь, что у него сейчас был бы шанс", - сказал Сальтведт.
Ранее стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.