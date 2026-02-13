"Угроза для Клебо": Сальтведт высказался о Большунове

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в будущем сможет стать угрозой для семикратного победителя Игр норвежца Йоханнеса Клебо, однако сейчас он не может составить ему конкуренцию.