"Угроза для Клебо": Сальтведт высказался о Большунове
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
12:40 13.02.2026
"Угроза для Клебо": Сальтведт высказался о Большунове
"Угроза для Клебо": Сальтведт высказался о Большунове
лыжные гонки
спорт
италия
александр большунов
спортивный арбитражный суд (cas)
https://ria.ru/20260131/svan-2071470283.html
италия
2026
Новости
спорт, италия, александр большунов, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Александр Большунов, Спортивный арбитражный суд (CAS)
"Угроза для Клебо": Сальтведт высказался о Большунове

Сальтведт: Большунов может стать угрозой для Клебо в будущем, но не сейчас

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в будущем сможет стать угрозой для семикратного победителя Игр норвежца Йоханнеса Клебо, однако сейчас он не может составить ему конкуренцию.
Во вторник норвежский лыжник выиграл спринт классическим стилем на Олимпиаде в Италии и стал семикратным чемпионом Игр.
"Мы никогда не видели Клебо таким собранным, таким спокойным и таким хорошим. Не думаю, что сейчас даже Большунов мог бы конкурировать с ним, по крайней мере на этих дистанциях. Вопрос остается по гонке на 10 км, но не думаю, что даже Эйнар Хедегарт может его победить. Большунов может стать реальной угрозой в будущем на этих дистанциях, но сомневаюсь, что у него сейчас был бы шанс", - сказал Сальтведт.
Ранее стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Швеции считают, что возвращение Большунова привело бы в ярость Европу
31 января, 20:16
 
Лыжные гонкиСпортИталияАлександр БольшуновСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
