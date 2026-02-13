Рейтинг@Mail.ru
Блины на кефире с дырочками: рецепты тонких и толстых блинчиков
20:07 13.02.2026 (обновлено: 22:02 13.02.2026)
Блины на кефире: пошаговые рецепты ажурных блинчиков
Блины на кефире с дырочками: рецепты тонких и толстых блинчиков
Блины на кефире: пошаговые рецепты ажурных блинчиков
Блины на кефире — удачный вариант для тех, кто не любит заморачиваться с готовкой, но хочет получить красивую и ажурную выпечку. Кислая среда напитка мгновенно... РИА Новости, 13.02.2026
празднование масленицы
масленица
рецепты
празднование масленицы, масленица, рецепты
Празднование Масленицы, Масленица, Рецепты

Блины на кефире: пошаговые рецепты ажурных блинчиков

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Блины
Блины - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Блины. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Блины на кефире — удачный вариант для тех, кто не любит заморачиваться с готовкой, но хочет получить красивую и ажурную выпечку. Кислая среда напитка мгновенно вступает в реакцию с содой, создавая пузырьки углекислого газа, которые превращаются в заветные дырочки. Кроме того, такие блинчики получаются послушными, эластичными и практически никогда не рвутся. Как приготовить тонкие блины на кефире, с какой начинкой они сочетаются идеально, лайфхаки, благодаря которым угощение получится с первого раза, — в материале РИА Новости.

Тонкие заварные блины на кефире с кипятком

Самый популярный рецепт блинчиков на кефире, которые получаются мягкими, нежными, но при этом эластичными. Кипяток, используемый в тесте, заваривает муку, делая его гладким и усиливая газообразование кефира. Результат — тоненькие блины, которые буквально просвечивают на солнце и не рвутся при сворачивании.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блины
Блины - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Блины
Ингредиенты:
  • 500 мл кефира жирностью 2,5-3,2%;
  • 1 стакан кипятка (250 мл);
  • 2 яйца;
  • 1,5 стакана муки (225-250 г);
  • 1 ст. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. соды (не гасить!);
  • 3 ст. л. растительного масла.
Достаньте кефир из холодильника заранее — он должен быть комнатной температуры. Это критически важно: холодный кефир не даст полноценной реакции с содой. Желательно, чтобы и яйца были комнатной температуры, тогда тесто будет идеальным.
Как приготовить тесто:
  1. Взбейте яйца с солью и сахаром до легкой пены и однородности. Влейте кефир и перемешайте. Добавьте соду — именно в кефир, а не отдельно! Кислая среда сама погасит соду и смесь начнет пузыриться. Это главный секрет дырочек, который многие упускают.
  2. Просейте муку и постепенно введите в кефирную смесь, помешивая венчиком. Тесто должно получиться однородным, без комочков.
  3. Тонкой струйкой влейте крутой кипяток, постоянно и активно помешивая. Тесто станет жидким и начнет активно пузыриться — именно так и должно быть.
  4. Добавьте растительное масло и аккуратно перемешайте. Дайте тесту отдохнуть 10-15 минут. За это время сода и кефир создадут максимум пузырьков, а мука успеет набухнуть.
Как тесто будет готово, разогрейте сковороду на среднем огне, предварительно смазав ее маслом. Приступайте к жарке:
  1. Половником зачерпните тесто и вылейте тонким слоем, быстро распределяя круговым движением. Чем меньше теста, тем тоньше блин и больше дырочек появится на поверхности.
  2. Жарьте 30-40 секунд, пока края не подсохнут и не начнут отставать. Не трясите сковороду во время жарки — пузырьки могут осесть. Переворачивайте только когда края четко отстают, чтобы дырочки успели "застыть". Вторая сторона готовится быстрее — около 20 секунд.
Готовые заварные блинчики складывайте стопкой, смазывая сливочным маслом.
Кружевные блинчики на кефире — отличная альтернатива классическим блинам на молоке на Масленицу, которая в 2026 году начнется 16 февраля. Их ажурная текстура выглядит эффектно, а приготовление не требует особых кулинарных навыков. Можно каждый день экспериментировать с разными начинками — от традиционной сметаны с сахаром до изысканной семги со сливочным сыром.

Толстые и пышные блины на кефире (как у бабушки)

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Толстые блины на кефире
Толстые блины на кефире - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Толстые блины на кефире
У каждой бабушки свой рецепт пышных блинов, которые всегда получаются вкусными и сытными. Мы предлагаем рецепт с добавлением секретного ингредиента — манки.
Ингредиенты:
  • 500 мл кефира;
  • 2 яйца;
  • 2 стакана муки;
  • 1 стакан манки;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 50 г сливочного масла;
  • 3 ст. л. растительного масла (+ для жарки)
Как готовить:
  1. Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте кефир комнатной температуры, добавьте соду и перемешайте. Дайте постоять 5 минут, чтобы началась реакция.
  2. Постепенно всыпьте просеянную муку и манку. Манка — секретный ингредиент бабушкиных блинов. Она впитывает лишнюю влагу, делает тесто гуще и создает характерную пористую текстуру. Консистенция должна напоминать густую сметану.
  3. Влейте в тесто растопленное сливочное масло. Перемешайте и оставьте на 15-20 минут. За это время манка набухнет, и блины получатся особенно пышными.
  4. Когда тесто будет готово, приступайте к жарке. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, выкладывая тесто половником и не распределяя его — пусть растекается само. Получатся круглые толстые блины диаметром 12-15 см. Огонь должен быть чуть ниже среднего, чтобы блины успели пропечься внутри и не подгорели снаружи.
  5. Переворачивайте блин, когда на поверхности появятся и лопнут многочисленные пузырьки.
Толстые блины на кефире идеально сочетаются со всеми начинками и добавками, но особенно они вкусны с мясом, грибами или творогом.

Диетические и ПП-блинчики на кефире

Для тех, кто следит за питанием и считает калории, кефирные блины — настоящее спасение. Кислая основа позволяет уменьшить количество сахара и жира без потери вкуса. Основными ингредиентами в рецепте может стать овсяная или рисовая мука, в них меньше калорий, или протеин, который увеличит количество белка в блюде. Также есть рецепт для строгого ПП.
© Фото : Monika Grabkowska
Овсяноблин
Овсяноблин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Monika Grabkowska
Овсяноблин
Овсяные блины на кефире
Овсяный блин — сытный и полезный вариант для завтрака или сбалансированного обеда.
Ингредиенты:
  • 500 мл нежирного кефира (1%);
  • 2 яйца;
  • 200 г овсяной муки (можно заменить на измельченные овсяные хлопья);
  • 1 ст. л. сахарозаменителя, сахара или меда;
  • щепотка соли;
  • 0,5 чайной ложки соды;
  • 1 ст. л. растительного масла.
Как приготовить:
  1. Овсяную муку соедините с кефиром, и оставьте на 20 минут для набухания.
  2. Добавьте яйца, сахар (или сахарозаменитель), соль и соду. Взбейте до однородности. Влейте масло.
  3. Тесто получится чуть гуще обычного, но жарить нужно так же — тонким слоем на среднем огне.
Овсяные блинчики имеют характерную кислинку, которая сочетается с любыми добавками и начинками. Калорийность: около 180 ккал на 100 г.
Блины на рисовой муке с кефиром (безглютеновые)
Вариант для людей с непереносимостью глютена и желающих снизить его потребление.
Ингредиенты:
  • 170 мл кефира;
  • 170 мл кипятка;
  • 150 г рисовой муки;
  • 1-2 яйца;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • щепотка соли;
  • 2 ст. л. растительного масла.
Как готовить:
  1. Взбейте яйца с сахаром, солью и кефиром, добавьте соду и растительное масло.
  2. Постепенно всыпьте рисовую муку и тщательно размешайте. Влейте тонкой струйкой кипяток, постоянно помешивая тесто.
  3. Выпекайте блинчики привычным способом на разогретой сковороде.
Калорийность на 100 г: 169 ккал.
Блины на кефире без сахара
Ингредиенты:
  • 250 мл кефира 1%;
  • 1 яйцо;
  • 150 г цельнозерновой муки;
  • 180-200 мл кипятка;
  • щепотка соли
  • 0,5 чайной ложки соды
  • 1,5 ст. л. растительного масла;
  • подсластитель по вкусу.
Как приготовить:
  1. Слегка взбейте яйцо с солью и подсластителем. Добавьте кефир, соду и муку, тщательно размешайте до однородности.
  2. Заварите тесто кипятком и оставьте на 5-10 минут.
  3. Обжаривайте блинчики на разогретой сковороде.
В цельнозерновой муке мало клейковины. Чтобы блинчики не рвались, делайте их небольшими в диаметре. Калорийность: около 150 ккал на 100 г.
Протеиновые блины
Ингредиенты:
  • 150 мл кефира;
  • 1 яйцо;
  • 60 г цельнозерновой муки;
  • 30 г протеина;
  • 1 ч. л. растительного масла;
  • ⅓ ч. л. соды.
Смешайте все ингредиенты в блендере или вручную. Тесто получится достаточно густым, не пугайтесь, блинчики будут мягкими. Обжаривайте их на сковороде с антипригарным покрытием без масла.
В 100 г таких блинчиков около 204 ккал.

Начинки для блинов на кефире: во что завернуть "кружево"

Кислинка кефирных блинов отлично балансирует сладкие начинки. Классический творог с сахаром, мед, варенье — это база. Для праздника попробуйте карамелизированные яблоки с корицей или творожный крем с ягодами.
Также блинчики на кефире идеально подчеркивают соленые начинки. Мясной фарш с луком, печень говяжья, грибы со сметаной — сытные варианты для обеда. Красная икра или семга со сливочным сыром превратят простые блины в деликатес. Для ПП-блинов можно приготовить начинку из свежих или тушеных овощей, яйца и шпината, тунца и сливочного сыра.
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Блины
Блины - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Блины
ТОП-25 начинок

Начинка

Тип

Калорийность

СЛАДКИЕ

1

Протертый творог с сахаром

Классика

200 ккал

2

Сметана + сахар

Классика

280 ккал

3

Мед

ПП

250 ккал

4

Варенье

Классика

290 ккал

5

Творог + изюм + сметана

Традиция

220 ккал

6

Сгущенка

Детская

320 ккал

7

Яблоки карамелизированные (томленые яблоки в сливочном масле с сахаром)

Праздничная

310 ккал

8

Бананы + шоколад

Десертная

380 ккал

9

Ягоды + сахар (можно просто протереть или проварить в сотейнике до состояния джема)

Летняя

260 ккал

10

Измельченные курага + орехи

ПП

320 ккал

11

Тыквенное пюре + корица

Осенняя

180 ккал

12

Творожный крем (взбитый творог со сметаной и сахаром) + ягоды

Праздничная

270 ккал

НЕСЛАДКИЕ

13

Мясо (фарш) + лук (обжаренные)

Классика

310 ккал

14

Печень говяжья + лук (обжаренные)

Традиция

280 ккал

15

Курица + сыр + майонез

Сытная

290 ккал

16

Грибы + лук + сметана

Классика

180 ккал

17

Творог + зелень + чеснок

ПП

190 ккал

18

Красная икра + сливочное масло

Праздничная

260 ккал

19

Семга + сливочный сыр

Премиум

320 ккал

20

Ветчина + сыр

Быстрая

300 ккал

21

Крабовые палочки + яйцо + майонез

Морская

220 ккал

22

Тунец + яйцо + майонез

Рыбная

270 ккал

23

Шпинат + фета + яйцо

Греческая

210 ккал

24

Авокадо + креветки

Экзотическая

280 ккал

25

Кабачковая икра + яйцо

Овощная

150 ккал

Секреты идеальных блинов на кефире: 20 лайфхаков
Приготовление блинчиков на кефире имеет свои нюансы, которые нужно знать, чтобы они точно получились вкусными. Первое, на что важно обратить внимание — температура кефира. Он должен быть комнатной температуры (около 20-25°C), чтобы сода дала нужную реакцию и ингредиенты хорошо соединились. Поэтому достаньте его из холодильника заранее.
Используйте кефир жирностью 2,5-3,2%. Обезжиренный дает слишком мало пузырьков и делает блины суховатыми, а слишком жирный (более 3,2%) утяжеляет тесто. Что касается свежести, можно использовать чуть прокисший напиток — он сделает вкус ярче. Совсем старый кефир (больше недели после открытия) лучше не использовать — он будет слишком кислым и может дать горечь.
Сода — еще один важный ингредиент, благодаря которому на блинчике появляются дырочки. Что важно учесть:
  • Не нужно гасить уксусом или лимонным соком. Кефир — это уже кислая среда, которая сама погасит соду и даст нужную реакцию. Если погасить соду заранее, углекислый газ выйдет раньше времени, и дырочек не будет.
  • Количество соды критично важно. На 500 мл кефира оптимально 0,5-1 чайная ложка. Больше соды дает горький привкус и избыточное газообразование, меньше — недостаточно дырочек.
  • Обязательно проверьте срок годности соды — старая не даст реакции.
  • После добавления соды в кефир дайте тесту "забродить" в течение 10-15 минут. За это время реакция достигнет пика, и вы увидите пузырьки по всей поверхности теста. Это тот самый момент, когда можно начинать жарить.
Еще несколько лайфхаков, чтобы блинчики получились ажурными и эластичными:
  • Обязательно просеивайте муку — кислород сделает блины воздушнее.
  • Добавьте 2-3 ст. л. крахмала. Блинчики будут эластичнее.
  • Консистенция теста для тонких блинов должна быть жидкой — как кефир, разбавленный водой. Густое тесто не даст красивых дырочек, потому что газу сложнее пробиться через плотную структуру.
  • Расчет сахара: 1-2 столовые ложки на литр кефира. Избыток сахара подавляет работу соды и делает блины слишком румяными, а иногда даже подгоревшими.
  • Усилить эффект соды и развить клейковину помогает кипяток. Вливайте его тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Тесто станет жидким и начнет активно пузыриться — это нормально и правильно.
  • Не перемешивайте тесто перед самой жаркой — все пузырьки, которые образовались за время отдыха, нужно сохранить.
  • Не перегревайте сковороду. На очень горячей поверхности дырочки не успевают сформироваться, так как блин схватывается мгновенно.
  • Наливайте тесто тонко — чем тоньше слой, тем лучше виден кружевной узор. Достаточно одного половника (зависит от диаметра сковороды).
  • Не трясите сковороду во время жарки — от вибрации пузырьки могут осесть.
  • Переворачивайте блин только когда края четко подсохли и отстают от поверхности. Это позволяет узору время "застыть" в нужной форме.
  • Для особо нежных блинов взбейте яичные белки отдельно в пену и аккуратно введите в готовое тесто в самом конце. Это добавит дополнительной воздушности. Жарить такие блины нужно сразу после замеса, иначе белки осядут.
  • Если блины получаются слишком плотными, проверьте температуру ингредиентов и свежесть соды.
Чтобы понять, получилось ли тесто, используйте первый блин для пробы. Если дырочек мало, можно добавить немного кипятка или дать тесту еще постоять.
 
