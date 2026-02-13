Блины на кефире: пошаговые рецепты ажурных блинчиков

Тонкие заварные блины на кефире с кипятком
- 500 мл кефира жирностью 2,5-3,2%;
- 1 стакан кипятка (250 мл);
- 2 яйца;
- 1,5 стакана муки (225-250 г);
- 1 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1 ч. л. соды (не гасить!);
- 3 ст. л. растительного масла.
- Взбейте яйца с солью и сахаром до легкой пены и однородности. Влейте кефир и перемешайте. Добавьте соду — именно в кефир, а не отдельно! Кислая среда сама погасит соду и смесь начнет пузыриться. Это главный секрет дырочек, который многие упускают.
- Просейте муку и постепенно введите в кефирную смесь, помешивая венчиком. Тесто должно получиться однородным, без комочков.
- Тонкой струйкой влейте крутой кипяток, постоянно и активно помешивая. Тесто станет жидким и начнет активно пузыриться — именно так и должно быть.
- Добавьте растительное масло и аккуратно перемешайте. Дайте тесту отдохнуть 10-15 минут. За это время сода и кефир создадут максимум пузырьков, а мука успеет набухнуть.
- Половником зачерпните тесто и вылейте тонким слоем, быстро распределяя круговым движением. Чем меньше теста, тем тоньше блин и больше дырочек появится на поверхности.
- Жарьте 30-40 секунд, пока края не подсохнут и не начнут отставать. Не трясите сковороду во время жарки — пузырьки могут осесть. Переворачивайте только когда края четко отстают, чтобы дырочки успели "застыть". Вторая сторона готовится быстрее — около 20 секунд.
Толстые и пышные блины на кефире (как у бабушки)
- 500 мл кефира;
- 2 яйца;
- 2 стакана муки;
- 1 стакан манки;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. соды;
- 50 г сливочного масла;
- 3 ст. л. растительного масла (+ для жарки)
- Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте кефир комнатной температуры, добавьте соду и перемешайте. Дайте постоять 5 минут, чтобы началась реакция.
- Постепенно всыпьте просеянную муку и манку. Манка — секретный ингредиент бабушкиных блинов. Она впитывает лишнюю влагу, делает тесто гуще и создает характерную пористую текстуру. Консистенция должна напоминать густую сметану.
- Влейте в тесто растопленное сливочное масло. Перемешайте и оставьте на 15-20 минут. За это время манка набухнет, и блины получатся особенно пышными.
- Когда тесто будет готово, приступайте к жарке. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, выкладывая тесто половником и не распределяя его — пусть растекается само. Получатся круглые толстые блины диаметром 12-15 см. Огонь должен быть чуть ниже среднего, чтобы блины успели пропечься внутри и не подгорели снаружи.
- Переворачивайте блин, когда на поверхности появятся и лопнут многочисленные пузырьки.
Диетические и ПП-блинчики на кефире
- 500 мл нежирного кефира (1%);
- 2 яйца;
- 200 г овсяной муки (можно заменить на измельченные овсяные хлопья);
- 1 ст. л. сахарозаменителя, сахара или меда;
- щепотка соли;
- 0,5 чайной ложки соды;
- 1 ст. л. растительного масла.
- Овсяную муку соедините с кефиром, и оставьте на 20 минут для набухания.
- Добавьте яйца, сахар (или сахарозаменитель), соль и соду. Взбейте до однородности. Влейте масло.
- Тесто получится чуть гуще обычного, но жарить нужно так же — тонким слоем на среднем огне.
- 170 мл кефира;
- 170 мл кипятка;
- 150 г рисовой муки;
- 1-2 яйца;
- 1 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соды;
- щепотка соли;
- 2 ст. л. растительного масла.
- Взбейте яйца с сахаром, солью и кефиром, добавьте соду и растительное масло.
- Постепенно всыпьте рисовую муку и тщательно размешайте. Влейте тонкой струйкой кипяток, постоянно помешивая тесто.
- Выпекайте блинчики привычным способом на разогретой сковороде.
- 250 мл кефира 1%;
- 1 яйцо;
- 150 г цельнозерновой муки;
- 180-200 мл кипятка;
- щепотка соли
- 0,5 чайной ложки соды
- 1,5 ст. л. растительного масла;
- подсластитель по вкусу.
- Слегка взбейте яйцо с солью и подсластителем. Добавьте кефир, соду и муку, тщательно размешайте до однородности.
- Заварите тесто кипятком и оставьте на 5-10 минут.
- Обжаривайте блинчики на разогретой сковороде.
- 150 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 60 г цельнозерновой муки;
- 30 г протеина;
- 1 ч. л. растительного масла;
- ⅓ ч. л. соды.
Начинки для блинов на кефире: во что завернуть "кружево"
№
Начинка
Тип
Калорийность
СЛАДКИЕ
1
Протертый творог с сахаром
Классика
200 ккал
2
Сметана + сахар
Классика
280 ккал
3
Мед
ПП
250 ккал
4
Варенье
Классика
290 ккал
5
Творог + изюм + сметана
Традиция
220 ккал
6
Сгущенка
Детская
320 ккал
7
Яблоки карамелизированные (томленые яблоки в сливочном масле с сахаром)
Праздничная
310 ккал
8
Бананы + шоколад
Десертная
380 ккал
9
Ягоды + сахар (можно просто протереть или проварить в сотейнике до состояния джема)
Летняя
260 ккал
10
Измельченные курага + орехи
ПП
320 ккал
11
Тыквенное пюре + корица
Осенняя
180 ккал
12
Творожный крем (взбитый творог со сметаной и сахаром) + ягоды
Праздничная
270 ккал
НЕСЛАДКИЕ
13
Мясо (фарш) + лук (обжаренные)
Классика
310 ккал
14
Печень говяжья + лук (обжаренные)
Традиция
280 ккал
15
Курица + сыр + майонез
Сытная
290 ккал
16
Грибы + лук + сметана
Классика
180 ккал
17
Творог + зелень + чеснок
ПП
190 ккал
18
Красная икра + сливочное масло
Праздничная
260 ккал
19
Семга + сливочный сыр
Премиум
320 ккал
20
Ветчина + сыр
Быстрая
300 ккал
21
Крабовые палочки + яйцо + майонез
Морская
220 ккал
22
Тунец + яйцо + майонез
Рыбная
270 ккал
23
Шпинат + фета + яйцо
Греческая
210 ккал
24
Авокадо + креветки
Экзотическая
280 ккал
25
Кабачковая икра + яйцо
Овощная
150 ккал
- Не нужно гасить уксусом или лимонным соком. Кефир — это уже кислая среда, которая сама погасит соду и даст нужную реакцию. Если погасить соду заранее, углекислый газ выйдет раньше времени, и дырочек не будет.
- Количество соды критично важно. На 500 мл кефира оптимально 0,5-1 чайная ложка. Больше соды дает горький привкус и избыточное газообразование, меньше — недостаточно дырочек.
- Обязательно проверьте срок годности соды — старая не даст реакции.
- После добавления соды в кефир дайте тесту "забродить" в течение 10-15 минут. За это время реакция достигнет пика, и вы увидите пузырьки по всей поверхности теста. Это тот самый момент, когда можно начинать жарить.
- Обязательно просеивайте муку — кислород сделает блины воздушнее.
- Добавьте 2-3 ст. л. крахмала. Блинчики будут эластичнее.
- Консистенция теста для тонких блинов должна быть жидкой — как кефир, разбавленный водой. Густое тесто не даст красивых дырочек, потому что газу сложнее пробиться через плотную структуру.
- Расчет сахара: 1-2 столовые ложки на литр кефира. Избыток сахара подавляет работу соды и делает блины слишком румяными, а иногда даже подгоревшими.
- Усилить эффект соды и развить клейковину помогает кипяток. Вливайте его тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Тесто станет жидким и начнет активно пузыриться — это нормально и правильно.
- Не перемешивайте тесто перед самой жаркой — все пузырьки, которые образовались за время отдыха, нужно сохранить.
- Не перегревайте сковороду. На очень горячей поверхности дырочки не успевают сформироваться, так как блин схватывается мгновенно.
- Наливайте тесто тонко — чем тоньше слой, тем лучше виден кружевной узор. Достаточно одного половника (зависит от диаметра сковороды).
- Не трясите сковороду во время жарки — от вибрации пузырьки могут осесть.
- Переворачивайте блин только когда края четко подсохли и отстают от поверхности. Это позволяет узору время "застыть" в нужной форме.
- Для особо нежных блинов взбейте яичные белки отдельно в пену и аккуратно введите в готовое тесто в самом конце. Это добавит дополнительной воздушности. Жарить такие блины нужно сразу после замеса, иначе белки осядут.
- Если блины получаются слишком плотными, проверьте температуру ингредиентов и свежесть соды.