Блины на кефире: пошаговые рецепты ажурных блинчиков

МОСКВА — РИА Новости. Блины на кефире — удачный вариант для тех, кто не любит заморачиваться с готовкой, но хочет получить красивую и ажурную выпечку. Кислая среда напитка мгновенно вступает в реакцию с содой, создавая пузырьки углекислого газа, которые превращаются в заветные дырочки. Кроме того, такие блинчики получаются послушными, эластичными и практически никогда не рвутся. Как приготовить тонкие блины на кефире, с какой начинкой они сочетаются идеально, лайфхаки, благодаря которым угощение получится с первого раза, — в материале РИА Новости.

Тонкие заварные блины на кефире с кипятком

Самый популярный рецепт блинчиков на кефире, которые получаются мягкими, нежными, но при этом эластичными. Кипяток, используемый в тесте, заваривает муку, делая его гладким и усиливая газообразование кефира. Результат — тоненькие блины, которые буквально просвечивают на солнце и не рвутся при сворачивании.

Ингредиенты:

500 мл кефира жирностью 2,5-3,2%;

1 стакан кипятка (250 мл);

2 яйца;

1,5 стакана муки (225-250 г);

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

1 ч. л. соды (не гасить!);

3 ст. л. растительного масла.

Достаньте кефир из холодильника заранее — он должен быть комнатной температуры. Это критически важно: холодный кефир не даст полноценной реакции с содой. Желательно, чтобы и яйца были комнатной температуры, тогда тесто будет идеальным.

Как приготовить тесто:

Взбейте яйца с солью и сахаром до легкой пены и однородности. Влейте кефир и перемешайте. Добавьте соду — именно в кефир, а не отдельно! Кислая среда сама погасит соду и смесь начнет пузыриться. Это главный секрет дырочек, который многие упускают. Просейте муку и постепенно введите в кефирную смесь, помешивая венчиком. Тесто должно получиться однородным, без комочков. Тонкой струйкой влейте крутой кипяток, постоянно и активно помешивая. Тесто станет жидким и начнет активно пузыриться — именно так и должно быть. Добавьте растительное масло и аккуратно перемешайте. Дайте тесту отдохнуть 10-15 минут. За это время сода и кефир создадут максимум пузырьков, а мука успеет набухнуть.

Как тесто будет готово, разогрейте сковороду на среднем огне, предварительно смазав ее маслом. Приступайте к жарке:

Половником зачерпните тесто и вылейте тонким слоем, быстро распределяя круговым движением. Чем меньше теста, тем тоньше блин и больше дырочек появится на поверхности. Жарьте 30-40 секунд, пока края не подсохнут и не начнут отставать. Не трясите сковороду во время жарки — пузырьки могут осесть. Переворачивайте только когда края четко отстают, чтобы дырочки успели "застыть". Вторая сторона готовится быстрее — около 20 секунд.

Готовые заварные блинчики складывайте стопкой, смазывая сливочным маслом.

Кружевные блинчики на кефире — отличная альтернатива классическим блинам на молоке на Масленицу, которая в 2026 году начнется 16 февраля. Их ажурная текстура выглядит эффектно, а приготовление не требует особых кулинарных навыков. Можно каждый день экспериментировать с разными начинками — от традиционной сметаны с сахаром до изысканной семги со сливочным сыром.

Толстые и пышные блины на кефире (как у бабушки)

У каждой бабушки свой рецепт пышных блинов, которые всегда получаются вкусными и сытными. Мы предлагаем рецепт с добавлением секретного ингредиента — манки.

Ингредиенты:

500 мл кефира;

2 яйца;

2 стакана муки;

1 стакан манки;

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

0,5 ч. л. соды;

50 г сливочного масла;

3 ст. л. растительного масла (+ для жарки)

Как готовить:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте кефир комнатной температуры, добавьте соду и перемешайте. Дайте постоять 5 минут, чтобы началась реакция. Постепенно всыпьте просеянную муку и манку. Манка — секретный ингредиент бабушкиных блинов. Она впитывает лишнюю влагу, делает тесто гуще и создает характерную пористую текстуру. Консистенция должна напоминать густую сметану. Влейте в тесто растопленное сливочное масло. Перемешайте и оставьте на 15-20 минут. За это время манка набухнет, и блины получатся особенно пышными. Когда тесто будет готово, приступайте к жарке. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, выкладывая тесто половником и не распределяя его — пусть растекается само. Получатся круглые толстые блины диаметром 12-15 см. Огонь должен быть чуть ниже среднего, чтобы блины успели пропечься внутри и не подгорели снаружи. Переворачивайте блин, когда на поверхности появятся и лопнут многочисленные пузырьки.

Толстые блины на кефире идеально сочетаются со всеми начинками и добавками, но особенно они вкусны с мясом, грибами или творогом.

Диетические и ПП-блинчики на кефире

Для тех, кто следит за питанием и считает калории, кефирные блины — настоящее спасение. Кислая основа позволяет уменьшить количество сахара и жира без потери вкуса. Основными ингредиентами в рецепте может стать овсяная или рисовая мука, в них меньше калорий, или протеин, который увеличит количество белка в блюде. Также есть рецепт для строгого ПП.

Овсяные блины на кефире

Овсяный блин — сытный и полезный вариант для завтрака или сбалансированного обеда.

Ингредиенты:

500 мл нежирного кефира (1%);

2 яйца;

200 г овсяной муки (можно заменить на измельченные овсяные хлопья);

1 ст. л. сахарозаменителя, сахара или меда;

щепотка соли;

0,5 чайной ложки соды;

1 ст. л. растительного масла.

Как приготовить:

Овсяную муку соедините с кефиром, и оставьте на 20 минут для набухания. Добавьте яйца, сахар (или сахарозаменитель), соль и соду. Взбейте до однородности. Влейте масло. Тесто получится чуть гуще обычного, но жарить нужно так же — тонким слоем на среднем огне.

Овсяные блинчики имеют характерную кислинку, которая сочетается с любыми добавками и начинками. Калорийность: около 180 ккал на 100 г.

Блины на рисовой муке с кефиром (безглютеновые)

Вариант для людей с непереносимостью глютена и желающих снизить его потребление.

Ингредиенты:

170 мл кефира;

170 мл кипятка;

150 г рисовой муки;

1-2 яйца;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соды;

щепотка соли;

2 ст. л. растительного масла.

Как готовить:

Взбейте яйца с сахаром, солью и кефиром, добавьте соду и растительное масло. Постепенно всыпьте рисовую муку и тщательно размешайте. Влейте тонкой струйкой кипяток, постоянно помешивая тесто. Выпекайте блинчики привычным способом на разогретой сковороде.

Калорийность на 100 г: 169 ккал.

Блины на кефире без сахара

Ингредиенты:

250 мл кефира 1%;

1 яйцо;

150 г цельнозерновой муки;

180-200 мл кипятка;

щепотка соли

0,5 чайной ложки соды

1,5 ст. л. растительного масла;

подсластитель по вкусу.

Как приготовить:

Слегка взбейте яйцо с солью и подсластителем. Добавьте кефир, соду и муку, тщательно размешайте до однородности. Заварите тесто кипятком и оставьте на 5-10 минут. Обжаривайте блинчики на разогретой сковороде.

В цельнозерновой муке мало клейковины. Чтобы блинчики не рвались, делайте их небольшими в диаметре. Калорийность: около 150 ккал на 100 г.

Протеиновые блины

Ингредиенты:

150 мл кефира;

1 яйцо;

60 г цельнозерновой муки;

30 г протеина;

1 ч. л. растительного масла;

⅓ ч. л. соды.

Смешайте все ингредиенты в блендере или вручную. Тесто получится достаточно густым, не пугайтесь, блинчики будут мягкими. Обжаривайте их на сковороде с антипригарным покрытием без масла.

В 100 г таких блинчиков около 204 ккал.

Начинки для блинов на кефире: во что завернуть "кружево"

Кислинка кефирных блинов отлично балансирует сладкие начинки. Классический творог с сахаром, мед, варенье — это база. Для праздника попробуйте карамелизированные яблоки с корицей или творожный крем с ягодами.

Также блинчики на кефире идеально подчеркивают соленые начинки. Мясной фарш с луком, печень говяжья, грибы со сметаной — сытные варианты для обеда. Красная икра или семга со сливочным сыром превратят простые блины в деликатес. Для ПП-блинов можно приготовить начинку из свежих или тушеных овощей, яйца и шпината, тунца и сливочного сыра.

ТОП-25 начинок

№ Начинка Тип Калорийность СЛАДКИЕ 1 Протертый творог с сахаром Классика 200 ккал 2 Сметана + сахар Классика 280 ккал 3 Мед ПП 250 ккал 4 Варенье Классика 290 ккал 5 Творог + изюм + сметана Традиция 220 ккал 6 Сгущенка Детская 320 ккал 7 Яблоки карамелизированные (томленые яблоки в сливочном масле с сахаром) Праздничная 310 ккал 8 Бананы + шоколад Десертная 380 ккал 9 Ягоды + сахар (можно просто протереть или проварить в сотейнике до состояния джема) Летняя 260 ккал 10 Измельченные курага + орехи ПП 320 ккал 11 Тыквенное пюре + корица Осенняя 180 ккал 12 Творожный крем (взбитый творог со сметаной и сахаром) + ягоды Праздничная 270 ккал НЕСЛАДКИЕ 13 Мясо (фарш) + лук (обжаренные) Классика 310 ккал 14 Печень говяжья + лук (обжаренные) Традиция 280 ккал 15 Курица + сыр + майонез Сытная 290 ккал 16 Грибы + лук + сметана Классика 180 ккал 17 Творог + зелень + чеснок ПП 190 ккал 18 Красная икра + сливочное масло Праздничная 260 ккал 19 Семга + сливочный сыр Премиум 320 ккал 20 Ветчина + сыр Быстрая 300 ккал 21 Крабовые палочки + яйцо + майонез Морская 220 ккал 22 Тунец + яйцо + майонез Рыбная 270 ккал 23 Шпинат + фета + яйцо Греческая 210 ккал 24 Авокадо + креветки Экзотическая 280 ккал 25 Кабачковая икра + яйцо Овощная 150 ккал

Секреты идеальных блинов на кефире: 20 лайфхаков

Приготовление блинчиков на кефире имеет свои нюансы, которые нужно знать, чтобы они точно получились вкусными. Первое, на что важно обратить внимание — температура кефира. Он должен быть комнатной температуры (около 20-25°C), чтобы сода дала нужную реакцию и ингредиенты хорошо соединились. Поэтому достаньте его из холодильника заранее.

Используйте кефир жирностью 2,5-3,2%. Обезжиренный дает слишком мало пузырьков и делает блины суховатыми, а слишком жирный (более 3,2%) утяжеляет тесто. Что касается свежести, можно использовать чуть прокисший напиток — он сделает вкус ярче. Совсем старый кефир (больше недели после открытия) лучше не использовать — он будет слишком кислым и может дать горечь.

Сода — еще один важный ингредиент, благодаря которому на блинчике появляются дырочки. Что важно учесть:

Не нужно гасить уксусом или лимонным соком. Кефир — это уже кислая среда, которая сама погасит соду и даст нужную реакцию. Если погасить соду заранее, углекислый газ выйдет раньше времени, и дырочек не будет.

Количество соды критично важно. На 500 мл кефира оптимально 0,5-1 чайная ложка. Больше соды дает горький привкус и избыточное газообразование, меньше — недостаточно дырочек.

Обязательно проверьте срок годности соды — старая не даст реакции.

После добавления соды в кефир дайте тесту "забродить" в течение 10-15 минут. За это время реакция достигнет пика, и вы увидите пузырьки по всей поверхности теста. Это тот самый момент, когда можно начинать жарить.

Еще несколько лайфхаков, чтобы блинчики получились ажурными и эластичными:

Обязательно просеивайте муку — кислород сделает блины воздушнее.

Добавьте 2-3 ст. л. крахмала. Блинчики будут эластичнее.

Консистенция теста для тонких блинов должна быть жидкой — как кефир, разбавленный водой. Густое тесто не даст красивых дырочек, потому что газу сложнее пробиться через плотную структуру.

Расчет сахара: 1-2 столовые ложки на литр кефира. Избыток сахара подавляет работу соды и делает блины слишком румяными, а иногда даже подгоревшими.

Усилить эффект соды и развить клейковину помогает кипяток. Вливайте его тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Тесто станет жидким и начнет активно пузыриться — это нормально и правильно.

Не перемешивайте тесто перед самой жаркой — все пузырьки, которые образовались за время отдыха, нужно сохранить.

Не перегревайте сковороду. На очень горячей поверхности дырочки не успевают сформироваться, так как блин схватывается мгновенно.

Наливайте тесто тонко — чем тоньше слой, тем лучше виден кружевной узор. Достаточно одного половника (зависит от диаметра сковороды).

Не трясите сковороду во время жарки — от вибрации пузырьки могут осесть.

Переворачивайте блин только когда края четко подсохли и отстают от поверхности. Это позволяет узору время "застыть" в нужной форме.

Для особо нежных блинов взбейте яичные белки отдельно в пену и аккуратно введите в готовое тесто в самом конце. Это добавит дополнительной воздушности. Жарить такие блины нужно сразу после замеса, иначе белки осядут.

Если блины получаются слишком плотными, проверьте температуру ингредиентов и свежесть соды.