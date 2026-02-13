В СПЧ предложили амнистировать Блиновскую к 8 марта

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская должна попасть под амнистию к 8 марта, заявила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Меркачева предложила к 8 марта, Международному женскому дню, амнистировать женщин, которые впервые осуждены за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. В первую очередь, по ее словам, это должно коснуться женщин с детьми, а также женщин, страдающих какими-либо заболеваниями.

"Пусть попадет", - сказал член СПЧ, отвечая на вопрос о том, должна ли Блиновская попасть под амнистию в этом году.

Меркачева отметила, что блогер совершила экономическое преступление, более того, у нее есть несовершеннолетние дети.

"Зачем сажать за такие преступления? Почему вообще не дали ей отсрочку наказания? Хотя 82 статья (УК РФ - ред.) это предусматривает, напрямую предусматривает, она (Блиновская - ред.) подпадает под эту категорию. Я считаю, что женщин надо отпускать. Женщины, впервые привлекаемые за ненасильственное преступление, у которых есть дети, больные женщины - все эти категории нужно отпустить", - добавила она.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал ее банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации имущества.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.

Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.