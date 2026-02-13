Рейтинг@Mail.ru
Новые банкоматы "Ozon банка" начали выдавать дебетовые карты - РИА Новости, 13.02.2026
09:21 13.02.2026
Новые банкоматы "Ozon банка" начали выдавать дебетовые карты
Новые банкоматы "Ozon банка" начали выдавать дебетовые карты
Банкоматы "Ozon банка" с усовершенствованным функционалом начали выдавать дебетовые карты, первые три банкомата уже доступны клиентам в Москве и... РИА Новости, 13.02.2026
москва, санкт-петербург, россия, центральный банк рф (цб рф), ozon
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ozon
Новые банкоматы "Ozon банка" начали выдавать дебетовые карты

В Москве и Петербурге новые банкоматы "Ozon банка" выдают дебетовые карты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Ozon
Вывеска интернет-магазина Ozon - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Ozon. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банкоматы "Ozon банка" с усовершенствованным функционалом начали выдавать дебетовые карты, первые три банкомата уже доступны клиентам в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе банка.
"Ozon банк" представил первые собственные банкоматы, которые выдают клиентам дебетовые пластиковые карты. Первые три банкомата с усовершенствованным функционалом уже доступны клиентам в Москве и Санкт-Петербурге, до конца первого квартала 2026 года банк планирует оборудовать все свои действующие банкоматы в 43 городах и населенных пунктах России", - говорится в релизе.
Девушка с банковской картой - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В МВД рассказали о рисках пересылки закрашенного фото банковской карты
Вчера, 08:58
По данным банка, устройства будут дополнены внутренним модулем хранения, который рассчитан на несколько десятков пластиковых карт. "Пополнять банкоматы банк планирует на постоянной основе, отслеживая количество выданных карт", - уточняется в материалах.
Отмечается, что техническая команда подготовила программное обеспечение, которое помогает аутентифицировать клиента, авторизовавшегося в банкомате через сканирование QR-кода, и выпустить для него активированную и готовую к работе карту в течение пары минут.
"Рады, что смогли первыми в России реализовать проект по выдаче дебетовых пластиковых карт через банкоматы", - прокомментировал председатель правления "Ozon банка" Андрей Личманов. По его словам, для клиентов это станет еще одним каналом получить карту наравне с традиционными способами.
Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно быть зарегистрированным в "Ozon банке" и предварительно пройти идентификацию через "Госуслуги", добавили в банке.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Эксперт посоветовал завести отдельную банковскую карту для онлайн-покупок
12 февраля, 21:22
Там напомнили, что прототип устройства был представлен осенью 2025 года на форуме "Финополис".
"Ozon банк" – российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: дебетовую и кредитную Ozon Карту, накопительные счета и вклады, РКО, онлайн-бухгалтерию и др. У Банка уже более 39 миллионов активных клиентов. На начало февраля 2026 года банк располагает сетью из более 400 собственных банкоматов в 43 городах и населенных пунктах России.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Тосунян: ряд участников АРБ могут подключиться к программе лояльности Ozon
12 февраля, 09:40
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ozon
 
 
