Новые банкоматы "Ozon банка" начали выдавать дебетовые карты

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банкоматы "Ozon банка" с усовершенствованным функционалом начали выдавать дебетовые карты, первые три банкомата уже доступны клиентам в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе банка.

"Ozon банк" представил первые собственные банкоматы, которые выдают клиентам дебетовые пластиковые карты. Первые три банкомата с усовершенствованным функционалом уже доступны клиентам в Москве Санкт-Петербурге , до конца первого квартала 2026 года банк планирует оборудовать все свои действующие банкоматы в 43 городах и населенных пунктах России", - говорится в релизе.

По данным банка, устройства будут дополнены внутренним модулем хранения, который рассчитан на несколько десятков пластиковых карт. "Пополнять банкоматы банк планирует на постоянной основе, отслеживая количество выданных карт", - уточняется в материалах.

Отмечается, что техническая команда подготовила программное обеспечение, которое помогает аутентифицировать клиента, авторизовавшегося в банкомате через сканирование QR-кода, и выпустить для него активированную и готовую к работе карту в течение пары минут.

"Рады, что смогли первыми в России реализовать проект по выдаче дебетовых пластиковых карт через банкоматы", - прокомментировал председатель правления "Ozon банка" Андрей Личманов. По его словам, для клиентов это станет еще одним каналом получить карту наравне с традиционными способами.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно быть зарегистрированным в "Ozon банке" и предварительно пройти идентификацию через "Госуслуги", добавили в банке.

Там напомнили, что прототип устройства был представлен осенью 2025 года на форуме "Финополис".