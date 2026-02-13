Рейтинг@Mail.ru
Российский посол на Кубе рассказал, когда будет восстановлено авиасообщение - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 13.02.2026 (обновлено: 16:43 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/aviareysy-2074218590.html
Российский посол на Кубе рассказал, когда будет восстановлено авиасообщение
Российский посол на Кубе рассказал, когда будет восстановлено авиасообщение - РИА Новости, 13.02.2026
Российский посол на Кубе рассказал, когда будет восстановлено авиасообщение
Нормализация ситуации с топливом на Кубе приведет к возобновлению рейсов между Россией и островом, заявил посол в Гаване Виктор Коронелли в интервью RT. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:42:00+03:00
2026-02-13T16:43:00+03:00
в мире
куба
россия
гавана
виктор коронелли
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073205338_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4f6e97b240fc6f1a2881c71304ea7b2.jpg
https://ria.ru/20260210/kuba-2073380864.html
куба
россия
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073205338_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_8e296e4c8eb1542a1f0cae6075f86702.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, россия, гавана, виктор коронелли, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Куба, Россия, Гавана, Виктор Коронелли, Введение Трампом пошлин на импорт
Российский посол на Кубе рассказал, когда будет восстановлено авиасообщение

Посол РФ Коронелли: рейсы с Кубой восстановят при решении проблем с топливом

© AP Photo / Desmond BoylanПассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба
Пассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Desmond Boylan
Пассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Нормализация ситуации с топливом на Кубе приведет к возобновлению рейсов между Россией и островом, заявил посол в Гаване Виктор Коронелли в интервью RT.
«

"При нормализации ситуации с топливом мы возобновим все рейсы... Не сомневаюсь, что после нормализации ситуации с топливом авиакомпании ("Россия" и "Нордвинд" - ред.) продолжат полеты на Кубу", - сообщил он.

Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Посольство рассказало о ситуации с российскими туристами на Кубе
10 февраля, 10:20
 
В миреКубаРоссияГаванаВиктор КоронеллиВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала