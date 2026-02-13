https://ria.ru/20260213/aviareysy-2074218590.html
Российский посол на Кубе рассказал, когда будет восстановлено авиасообщение
Российский посол на Кубе рассказал, когда будет восстановлено авиасообщение
Нормализация ситуации с топливом на Кубе приведет к возобновлению рейсов между Россией и островом, заявил посол в Гаване Виктор Коронелли в интервью RT. РИА Новости, 13.02.2026
Посол РФ Коронелли: рейсы с Кубой восстановят при решении проблем с топливом