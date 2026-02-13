"Аэрофлот" приготовил специальное меню к Китайскому новому году

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" предложит праздничное меню пассажирам всех собственных рейсов, вылетающих из Москвы 17 февраля, по случаю Китайского нового года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В классе "Бизнес" пассажирам на рейсах продолжительностью свыше семи часов предложат утку с мандаринскими блинчиками, овощами и соусом хойсин. На рейсах длительностью до семи часов путешественники попробуют закуску из жареных баклажанов и говядины с кинзой и перцем чили. На рейсах свыше двух часов в классах "Бизнес и "Комфорт" в качестве мясного горячего блюда на обед будет говядина с яичной лапшой и орехами кешью.

В обеденном меню классов "Комфорт" и "Эконом" на закуску будет предложен салат из курицы с фунчозой и китайской капустой. В экономическом классе свыше трех часов на обед будет курица в кисло-сладком соусе с овощами и рисом. На рейсах от одного до трех часов в экономическом классе предложат пикантные сэндвичи с курицей, сладким соусом чили и битыми огурцами.

Кроме того, 17 февраля на всех рейсах, вылетающих из Москвы, пассажиров угостят традиционными китайскими печеньями с предсказаниями.