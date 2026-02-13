Рейтинг@Mail.ru
10:12 13.02.2026
"Аэрофлот" приготовил специальное меню к Китайскому новому году
"Аэрофлот" приготовил специальное меню к Китайскому новому году
москва, аэрофлот, пекин, шанхай
Москва, Аэрофлот, Пекин, Шанхай
"Аэрофлот" приготовил специальное меню к Китайскому новому году

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"
 Аэрофлот приготовил специальное меню к Китайскому новому году - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"
"Аэрофлот" приготовил специальное меню к Китайскому новому году
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" предложит праздничное меню пассажирам всех собственных рейсов, вылетающих из Москвы 17 февраля, по случаю Китайского нового года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В классе "Бизнес" пассажирам на рейсах продолжительностью свыше семи часов предложат утку с мандаринскими блинчиками, овощами и соусом хойсин. На рейсах длительностью до семи часов путешественники попробуют закуску из жареных баклажанов и говядины с кинзой и перцем чили. На рейсах свыше двух часов в классах "Бизнес и "Комфорт" в качестве мясного горячего блюда на обед будет говядина с яичной лапшой и орехами кешью.
В обеденном меню классов "Комфорт" и "Эконом" на закуску будет предложен салат из курицы с фунчозой и китайской капустой. В экономическом классе свыше трех часов на обед будет курица в кисло-сладком соусе с овощами и рисом. На рейсах от одного до трех часов в экономическом классе предложат пикантные сэндвичи с курицей, сладким соусом чили и битыми огурцами.
Кроме того, 17 февраля на всех рейсах, вылетающих из Москвы, пассажиров угостят традиционными китайскими печеньями с предсказаниями.
С 13 по 28 февраля на рейсах "Аэрофлота" из Пекина, Шанхая, Санья, Гуанчжоу и Гонконга в Москву по громкой связи будет звучать новогоднее поздравление от экипажа. Пассажирам всех классов обслуживания раздадут лимитированные открытки-приглашения на фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Гости, которые посетят мероприятие, смогут получить по открытке специальный подарок от Мостуризма и "Аэрофлота".
 
