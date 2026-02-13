https://ria.ru/20260213/aeroflot-2074095456.html
"Аэрофлот" приготовил специальное меню к Китайскому новому году
"Аэрофлот" приготовил специальное меню к Китайскому новому году - РИА Новости, 13.02.2026
"Аэрофлот" приготовил специальное меню к Китайскому новому году
"Аэрофлот" предложит праздничное меню пассажирам всех собственных рейсов, вылетающих из Москвы 17 февраля, по случаю Китайского нового года, сообщает... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:12:00+03:00
2026-02-13T10:12:00+03:00
2026-02-13T10:12:00+03:00
москва
аэрофлот
пекин
шанхай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074095003_0:404:1924:1486_1920x0_80_0_0_d8186713f86f9add784d91af4aa2ee82.jpg
москва
пекин
шанхай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074095003_0:251:1924:1694_1920x0_80_0_0_a458037bd77360afe59331fd42309203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, аэрофлот, пекин, шанхай
Москва, Аэрофлот, Пекин, Шанхай
"Аэрофлот" приготовил специальное меню к Китайскому новому году
"Аэрофлот" подготовил специальное меню по случаю Китайского нового года
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" предложит праздничное меню пассажирам всех собственных рейсов, вылетающих из Москвы 17 февраля, по случаю Китайского нового года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В классе "Бизнес" пассажирам на рейсах продолжительностью свыше семи часов предложат утку с мандаринскими блинчиками, овощами и соусом хойсин. На рейсах длительностью до семи часов путешественники попробуют закуску из жареных баклажанов и говядины с кинзой и перцем чили. На рейсах свыше двух часов в классах "Бизнес и "Комфорт" в качестве мясного горячего блюда на обед будет говядина с яичной лапшой и орехами кешью.
В обеденном меню классов "Комфорт" и "Эконом" на закуску будет предложен салат из курицы с фунчозой и китайской капустой. В экономическом классе свыше трех часов на обед будет курица в кисло-сладком соусе с овощами и рисом. На рейсах от одного до трех часов в экономическом классе предложат пикантные сэндвичи с курицей, сладким соусом чили и битыми огурцами.
Кроме того, 17 февраля на всех рейсах, вылетающих из Москвы, пассажиров угостят традиционными китайскими печеньями с предсказаниями.
С 13 по 28 февраля на рейсах "Аэрофлота" из Пекина, Шанхая, Санья, Гуанчжоу и Гонконга в Москву по громкой связи будет звучать новогоднее поздравление от экипажа. Пассажирам всех классов обслуживания раздадут лимитированные открытки-приглашения на фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Гости, которые посетят мероприятие, смогут получить по открытке специальный подарок от Мостуризма и "Аэрофлота".