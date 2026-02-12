В Москве врачи спасли подростка после укуса ядовитой змеи

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Врачи Филатовской детской больницы в Москве спасли 16-летнюю девочку после укуса ядовитой змеи дома, сообщается в Врачи Филатовской детской больницы в Москве спасли 16-летнюю девочку после укуса ядовитой змеи дома, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Шестнадцатилетнюю девочку укусила ядовитая змея, а токсикологи Филатовской детской больницы её спасли. Пациентка поступила в больницу после укуса голубой куфии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к врачам пациентку доставили с отёком колена, переходящим на бедро и голень, тахикардией и сильным болевым синдромом. Ей сразу же начали проводить лечение.

"Как мы выяснили, девочка увлекается разведением змей, дома содержался террариум, в котором жили сразу несколько их видов. Во время чистки вольера ядовитая змея выскользнула из него и укусила пациентку в колено. Девочка не пыталась бороться с последствиями укуса самостоятельно и немедленно вызвала скорую помощь", - рассказали в медучреждении, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам заведующего отделением токсикологии ДГКБ имени Филатова Дмитрия Долгинова, яд гадюки, а именно к этому семейству относится голубая куфия, опасен своим одновременным воздействием на весь организм в целом - геморрагическим, гемотоксическим, вазотоксическим и цитотоксическим. То есть этот яд поражает организм буквально на всех уровнях.

"Он попадает в кровеносную и лимфатическую системы, стенки сосудов разрушаются, что может привести к общему внутрисосудистому гемолизу, который, в свою очередь, ведёт к острой почечной недостаточности. Но мы действовали оперативно - назначили глюкокортикоиды, антигистаминные препараты и инфузионную терапию", - добавил Долгинов.