Итальянские журналисты устроят протест из-за скандала с открытием Олимпиады

МИЛАН, 12 фев – РИА Новости. Журналисты итальянской государственной телекомпании Rai в пятницу проведут акцию протеста из-за скандала, вызванного работой директора спортивного вещания Паоло Петрекки как комментатора церемонии открытия Олимпийских игр в Милане и Кортина-Д'Ампеццо, говорится в сообщении их профсоюза.
В прямом эфире трансляции Петрекка принял президента МОК Кирсти Ковентри за дочь президента Италии Серджо Маттареллы, не узнал чемпионок национальной сборной по волейболу и перепутал актрису Матильду Де Анджелис с певицей Мэрайей Кэри.
Как сообщил профсоюз журналистов Usigrai, в пятницу они проведет "забастовку подписей" - форму протеста, в рамках которой материалы выйдут в эфир и на цифровых платформах сети телеканалов Rai без указания авторов, в знак несогласия с позицией руководства и в защиту профессиональной репутации редакций. При этом журналисты подчеркивают, что не намерены нарушать обязательства общественного вещателя перед аудиторией и обеспечат выпуск новостей и информационных программ.
"Мы объявляем о забастовке подписей, которая продлится весь день в пятницу, 13 февраля, и для всех новостных программ RAI и в интернете". В конце каждой программы продолжительностью не менее пяти минут будет зачитано и опубликовано на сайтах заявление профсоюза с объяснением причин протеста", - говорится в заявлении.
