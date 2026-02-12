Рейтинг@Mail.ru
Итальянские журналисты устроят протест из-за скандала с открытием Олимпиады - РИА Новости, 12.02.2026
13:59 12.02.2026
Итальянские журналисты устроят протест из-за скандала с открытием Олимпиады
Итальянские журналисты устроят протест из-за скандала с открытием Олимпиады - РИА Новости, 12.02.2026
Итальянские журналисты устроят протест из-за скандала с открытием Олимпиады
Журналисты итальянской государственной телекомпании Rai в пятницу проведут акцию протеста из-за скандала, вызванного работой директора спортивного вещания Паоло РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:59:00+03:00
2026-02-12T13:59:00+03:00
в мире
милан
кортина-д'ампеццо
италия
серджо маттарелла
мэрайя кэри
международный олимпийский комитет (мок)
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072885712.html
милан
кортина-д'ампеццо
италия
в мире, милан, кортина-д'ампеццо, италия, серджо маттарелла, мэрайя кэри, международный олимпийский комитет (мок)
В мире, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Италия, Серджо Маттарелла, Мэрайя Кэри, Международный олимпийский комитет (МОК)
Итальянские журналисты устроят протест из-за скандала с открытием Олимпиады

Итальянские журналисты проведут забастовку из-за скандала с открытием Олимпиады

МИЛАН, 12 фев – РИА Новости. Журналисты итальянской государственной телекомпании Rai в пятницу проведут акцию протеста из-за скандала, вызванного работой директора спортивного вещания Паоло Петрекки как комментатора церемонии открытия Олимпийских игр в Милане и Кортина-Д'Ампеццо, говорится в сообщении их профсоюза.
В прямом эфире трансляции Петрекка принял президента МОК Кирсти Ковентри за дочь президента Италии Серджо Маттареллы, не узнал чемпионок национальной сборной по волейболу и перепутал актрису Матильду Де Анджелис с певицей Мэрайей Кэри.
Как сообщил профсоюз журналистов Usigrai, в пятницу они проведет "забастовку подписей" - форму протеста, в рамках которой материалы выйдут в эфир и на цифровых платформах сети телеканалов Rai без указания авторов, в знак несогласия с позицией руководства и в защиту профессиональной репутации редакций. При этом журналисты подчеркивают, что не намерены нарушать обязательства общественного вещателя перед аудиторией и обеспечат выпуск новостей и информационных программ.
"Мы объявляем о забастовке подписей, которая продлится весь день в пятницу, 13 февраля, и для всех новостных программ RAI и в интернете". В конце каждой программы продолжительностью не менее пяти минут будет зачитано и опубликовано на сайтах заявление профсоюза с объяснением причин протеста", - говорится в заявлении.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на трибуне стадиона Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады
7 февраля, 13:54
 
В миреМиланКортина-д'АмпеццоИталияСерджо МаттареллаМэрайя КэриМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
 
