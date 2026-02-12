Итальянские журналисты устроят протест из-за скандала с открытием Олимпиады

МИЛАН, 12 фев – РИА Новости. Журналисты итальянской государственной телекомпании Rai в пятницу проведут акцию протеста из-за скандала, вызванного работой директора спортивного вещания Паоло Петрекки как комментатора церемонии открытия Олимпийских игр в Милане и Кортина-Д'Ампеццо, говорится в сообщении их профсоюза.

"Мы объявляем о забастовке подписей, которая продлится весь день в пятницу, 13 февраля, и для всех новостных программ RAI и в интернете". В конце каждой программы продолжительностью не менее пяти минут будет зачитано и опубликовано на сайтах заявление профсоюза с объяснением причин протеста", - говорится в заявлении.