Прогнозы Жириновского продолжают сбываться, заявил Слуцкий

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Прогнозы основателя ЛДПР Владимира Жириновского продолжают сбываться, он силой интеллекта мог заглянуть в будущее, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг провел встречу с руководством думской фракции ЛДПР в рамках подготовки к отчету кабмина в Госдуме. Глава правительства в ходе встречи отметил, что Жириновский был ярким парламентарием, а уникальное политическое наследие Жириновского продолжает вдохновлять либерал-демократов в Госдуме.
"Основатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, спасибо огромное, что Вы его сегодня вспомнили в начале. Двадцать пятого апреля - 80 лет. И работает уникальный организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 80-летия одного из самых ярких политиков современной России, человека, который силой интеллекта мог заглянуть в будущее. Его прогнозы продолжают сбываться", - сказал Слуцкий.
Лидер партии поблагодарил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, а также главу Минфина РФ Антона Силуанова, которые работают в составе организационного комитета.
"Мы здесь абсолютно действуем в унисон. Возглавляет организационный комитет Вячеслав Викторович Володин (председатель Госдумы - ред.). Сегодня эти идеи, идеи Владимира Вольфовича, актуальны как никогда", - добавил он.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, также он был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет.
