Рейтинг@Mail.ru
Прогнозы Жириновского продолжают сбываться, заявил Слуцкий - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/zhirinovskiy-2073971023.html
Прогнозы Жириновского продолжают сбываться, заявил Слуцкий
Прогнозы Жириновского продолжают сбываться, заявил Слуцкий - РИА Новости, 12.02.2026
Прогнозы Жириновского продолжают сбываться, заявил Слуцкий
Прогнозы основателя ЛДПР Владимира Жириновского продолжают сбываться, он силой интеллекта мог заглянуть в будущее, заявил лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:28:00+03:00
2026-02-12T17:28:00+03:00
политика
россия
владимир жириновский
леонид слуцкий (политик)
михаил мишустин
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782062229_0:194:3200:1994_1920x0_80_0_0_e38a4a013d6505015655bd228011bf69.jpg
https://ria.ru/20260206/zhirinovskiy-2072500416.html
https://ria.ru/20260204/zhirinvoskiy-2072255546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782062229_492:111:3075:2048_1920x0_80_0_0_315eb0077008533c43edb9b1d4906eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, лдпр, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), Михаил Мишустин, ЛДПР, Госдума РФ
Прогнозы Жириновского продолжают сбываться, заявил Слуцкий

Слуцкий: Жириновский силой интеллекта мог заглянуть в будущее

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Жириновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Прогнозы основателя ЛДПР Владимира Жириновского продолжают сбываться, он силой интеллекта мог заглянуть в будущее, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг провел встречу с руководством думской фракции ЛДПР в рамках подготовки к отчету кабмина в Госдуме. Глава правительства в ходе встречи отметил, что Жириновский был ярким парламентарием, а уникальное политическое наследие Жириновского продолжает вдохновлять либерал-демократов в Госдуме.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Смелое предсказание Жириновского на 2026-й о судьбе Украины
6 февраля, 17:39
"Основатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, спасибо огромное, что Вы его сегодня вспомнили в начале. Двадцать пятого апреля - 80 лет. И работает уникальный организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 80-летия одного из самых ярких политиков современной России, человека, который силой интеллекта мог заглянуть в будущее. Его прогнозы продолжают сбываться", - сказал Слуцкий.
Лидер партии поблагодарил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, а также главу Минфина РФ Антона Силуанова, которые работают в составе организационного комитета.
"Мы здесь абсолютно действуем в унисон. Возглавляет организационный комитет Вячеслав Викторович Володин (председатель Госдумы - ред.). Сегодня эти идеи, идеи Владимира Вольфовича, актуальны как никогда", - добавил он.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, также он был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что говорил Жириновский об окончании СВО и судьбе Украины?
4 февраля, 18:24
 
ПолитикаРоссияВладимир ЖириновскийЛеонид Слуцкий (политик)Михаил МишустинЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала