Прогнозы Жириновского продолжают сбываться, заявил Слуцкий

"Мы здесь абсолютно действуем в унисон. Возглавляет организационный комитет Вячеслав Викторович Володин (председатель Госдумы - ред.). Сегодня эти идеи, идеи Владимира Вольфовича, актуальны как никогда", - добавил он.

Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, также он был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет.