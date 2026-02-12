Рейтинг@Mail.ru
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
00:53 12.02.2026
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на четверг в Тисом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 12.02.2026
2026
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

У побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

Остров Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан Сахалинской области. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на четверг в Тисом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в 55 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан зарегистрировано в ночь на 12 февраля. Очаг располагался на глубине 66 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации Семеновой, подземный толчок силой до 3 баллов могли ощутить на южных Курилах – островах Кунашир, Шикотан и Итуруп. Тревога цунами не объявлялась.
