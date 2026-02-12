МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о том, что проведение выборов на Украине до прекращения огня невозможно, является продолжением его глумления над украинскими гражданами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.