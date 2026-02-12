Захарова обвинила Зеленского в глумлении над украинцами

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о том, что проведение выборов на Украине до прекращения огня невозможно, является продолжением его глумления над украинскими гражданами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее украинский "5 канал" привел слова Зеленского, заявившего, что проведение выборов на Украине возможно только при условии прекращения огня и наличии необходимых гарантий безопасности.
"То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громадянами (с украинского - гражданами - ред.) продолжается", - написала дипломат в Telegram-канале.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.