Захарова обвинила Зеленского в глумлении над украинцами
00:37 12.02.2026
Захарова обвинила Зеленского в глумлении над украинцами
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о том, что проведение выборов на Украине до прекращения огня невозможно, является продолжением его глумления над украинскими гражданами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее украинский "5 канал" привел слова Зеленского, заявившего, что проведение выборов на Украине возможно только при условии прекращения огня и наличии необходимых гарантий безопасности.
Украина не может далее отодвигать президентские выборы, заявил сенатор
Украина не может далее отодвигать президентские выборы, заявил сенатор
00:27
"То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громадянами (с украинского - гражданами - ред.) продолжается", - написала дипломат в Telegram-канале.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Голосование - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СМИ: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы
Вчера, 22:12
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
