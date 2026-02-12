Рейтинг@Mail.ru
06:55 12.02.2026
Защита блогера Рожковой пыталась отменить решение суда
Защита блогера Рожковой пыталась отменить решение суда
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Защита блогера Рожковой пыталась отменить решение суда

© Фото : @roozhkovaФотография из аккаунта Олеси Рожковой
Фотография из аккаунта Олеси Рожковой - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : @roozhkova
Фотография из аккаунта Олеси Рожковой. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Защита певицы и блогера Олеси Рожковой пыталась отменить решение об аресте девушки на 10 суток за демонстрацию символики движения "АУЕ"* (признано в РФ экстремистским), говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что решение Таганского суда Москвы было оспорено, в жалобах адвокат указывал, что назначенное наказание Рожковой чрезмерно сурово, её вина в совершении правонарушения не доказана, а суд не дал оценку ее доводам. В этой связи защита просила апелляционный суд отменить постановление, но оно было признано законным, следует из материалов.
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма поступило в суд
9 февраля, 16:36
Таганский суд столицы 5 февраля арестовал блогера на 10 суток по статье КоАП о пропаганде либо демонстрировании запрещенной в РФ символики. Суд установил, что Рожкова на странице во "ВКонтакте" и в своем Telegram-канале со 146 тысячами подписчиков разместила символику запрещенного международного движения "Арестантское уголовное единство"*.
Вскоре после ареста в соцсетях Рожковой вышло сообщение, которое она передала через менеджера.
"Я медийный человек и несу ответственность не только за себя и свою семью, но и за людей, которые подписаны на меня. Я должна осознавать каждое свое действие и всегда думать наперед. Сейчас, уже все осознав, понимаю всю свою вину и считаю, что абсолютно справедливо наказана. К данным организациям я не имею никакого отношения, это была просто моя глупая ошибка", - говорилось в сообщении.
* Запрещенное в России экстремистское движение
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Слушание по делу блогера Гасанова пройдет 13 февраля
6 февраля, 19:49
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
