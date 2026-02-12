https://ria.ru/20260212/zakharyan-2074013965.html
Захарян вернулся к тренировкам в общей группе "Реал Сосьедад"
Захарян вернулся к тренировкам в общей группе "Реал Сосьедад"
Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщает Mundo Deportivo.
Захарян вернулся к тренировкам в общей группе "Реал Сосьедад"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что участие Захаряна в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала" 14 февраля маловероятно. Медицинская команда и тренерский штаб будут проявлять осторожность к игроку, чтобы избежать каких-либо осложнений.
Захарян выбыл из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце в середине января. Спортсмен пропустил шесть матчей.
Захаряну 22 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом.