Захарян вернулся к тренировкам в общей группе "Реал Сосьедад"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что участие Захаряна в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала" 14 февраля маловероятно. Медицинская команда и тренерский штаб будут проявлять осторожность к игроку, чтобы избежать каких-либо осложнений.

Захарян выбыл из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце в середине января. Спортсмен пропустил шесть матчей.