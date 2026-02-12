Рейтинг@Mail.ru
Захарян вернулся к тренировкам в общей группе "Реал Сосьедад"
Футбол
 
19:39 12.02.2026
Захарян вернулся к тренировкам в общей группе "Реал Сосьедад"
Захарян вернулся к тренировкам в общей группе "Реал Сосьедад"
Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщает Mundo... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
футбол
спорт
испания
арсен захарян
реал сосьедад
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
испания
спорт, испания, арсен захарян, реал сосьедад, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Испания, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
Захарян вернулся к тренировкам в общей группе "Реал Сосьедад"

Захарян вернулся к тренировкам в общей группе "Реал Сосьедад" после травмы

Арсен Захарян
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что участие Захаряна в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала" 14 февраля маловероятно. Медицинская команда и тренерский штаб будут проявлять осторожность к игроку, чтобы избежать каких-либо осложнений.
Захарян выбыл из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце в середине января. Спортсмен пропустил шесть матчей.
Захаряну 22 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом.
Колосков призвал не верить обнадеживающим словам главы ФИФА
Футбол Спорт Испания Арсен Захарян Реал Сосьедад Реал Мадрид Чемпионат Испании по футболу
 
