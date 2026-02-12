https://ria.ru/20260212/zaharova-2073985047.html
Захарова призвала к многоформатности российской кинопродукции
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская кинопродукция должна быть многоформатной и направленной на более широкую аудиторию, чем только внутренняя, в том числе ориентированной на соотечественников за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нужно предполагать, что она (кинопродукция - ред.) должна быть многоформатной с точки зрения ее использования, но мы должны еще понимать, что она должна быть нацелена на аудиторию более широкую, чем только наша внутренняя. Потому что наша внутренняя аудитория, она может быть и за рубежом, есть еще пласт соотечественников", - сказала Захарова
на сессии "Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет" в Национальном центре "Россия".
Она отметила, что не стоит сбрасывать со счетов зарубежную аудиторию в целом. "Если мы хотим в чем-то убеждать... Должны готовить эту почву, мы должны понимать, что эти фильмы так или иначе нужно... предлагать и нужно делать так, чтобы они доходили до зарубежной аудитории", - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД, говоря о кинодипломатии, указала, что нужно опираться на опыт Советского Союза по той причине, что тогда была налажена система доставки от центров страны до региональных и крупных городов.
"Была мощнейшая система доставки киноконтента за рубеж... Это была мощнейшая работа по представлению кинопродукции уже переведенной, уже снабженной дополнительной литературой в виде журналов о кино, которые тоже переводились и рассказывали об истории того или иного произведения, вообще об истории, которая послужила поводом для создания этого произведения... Конечно, это была система входа в местную киноиндустрию", - заключила Захарова.