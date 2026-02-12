Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала к многоформатности российской кинопродукции - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/zaharova-2073985047.html
Захарова призвала к многоформатности российской кинопродукции
Захарова призвала к многоформатности российской кинопродукции - РИА Новости, 12.02.2026
Захарова призвала к многоформатности российской кинопродукции
Российская кинопродукция должна быть многоформатной и направленной на более широкую аудиторию, чем только внутренняя, в том числе ориентированной на... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:02:00+03:00
2026-02-12T18:02:00+03:00
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
https://ria.ru/20260212/zaharova-2073981976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова
Россия, Мария Захарова
Захарова призвала к многоформатности российской кинопродукции

Захарова: российская кинопродукция должна быть направлена на широкую аудиторию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская кинопродукция должна быть многоформатной и направленной на более широкую аудиторию, чем только внутренняя, в том числе ориентированной на соотечественников за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нужно предполагать, что она (кинопродукция - ред.) должна быть многоформатной с точки зрения ее использования, но мы должны еще понимать, что она должна быть нацелена на аудиторию более широкую, чем только наша внутренняя. Потому что наша внутренняя аудитория, она может быть и за рубежом, есть еще пласт соотечественников", - сказала Захарова на сессии "Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет" в Национальном центре "Россия".
Она отметила, что не стоит сбрасывать со счетов зарубежную аудиторию в целом. "Если мы хотим в чем-то убеждать... Должны готовить эту почву, мы должны понимать, что эти фильмы так или иначе нужно... предлагать и нужно делать так, чтобы они доходили до зарубежной аудитории", - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД, говоря о кинодипломатии, указала, что нужно опираться на опыт Советского Союза по той причине, что тогда была налажена система доставки от центров страны до региональных и крупных городов.
"Была мощнейшая система доставки киноконтента за рубеж... Это была мощнейшая работа по представлению кинопродукции уже переведенной, уже снабженной дополнительной литературой в виде журналов о кино, которые тоже переводились и рассказывали об истории того или иного произведения, вообще об истории, которая послужила поводом для создания этого произведения... Конечно, это была система входа в местную киноиндустрию", - заключила Захарова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова
Вчера, 17:57
 
РоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала