Захарова призвала к многоформатности российской кинопродукции

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская кинопродукция должна быть многоформатной и направленной на более широкую аудиторию, чем только внутренняя, в том числе ориентированной на соотечественников за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно предполагать, что она (кинопродукция - ред.) должна быть многоформатной с точки зрения ее использования, но мы должны еще понимать, что она должна быть нацелена на аудиторию более широкую, чем только наша внутренняя. Потому что наша внутренняя аудитория, она может быть и за рубежом, есть еще пласт соотечественников", - сказала Захарова на сессии "Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет" в Национальном центре "Россия".

Она отметила, что не стоит сбрасывать со счетов зарубежную аудиторию в целом. "Если мы хотим в чем-то убеждать... Должны готовить эту почву, мы должны понимать, что эти фильмы так или иначе нужно... предлагать и нужно делать так, чтобы они доходили до зарубежной аудитории", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД, говоря о кинодипломатии, указала, что нужно опираться на опыт Советского Союза по той причине, что тогда была налажена система доставки от центров страны до региональных и крупных городов.