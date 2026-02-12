https://ria.ru/20260212/zadymlenie-2074012006.html
На Ярославском вокзале задымилась электричка
На Ярославском вокзале задымилась электричка
Легкое задымление произошло в вагоне электропоезда №7223 Болшево – Москва-Ярославская на Ярославском вокзале, пострадавших нет, сообщила Московская железная... РИА Новости, 12.02.2026
На Ярославском вокзале произошло легкое задымление в вагоне электропоезда