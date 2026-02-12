На Ярославском вокзале задымилась электричка

«

"Сегодня в 17.25 по прибытию на конечную станцию Ярославский вокзал в одном из вагонов (без пассажиров) электропоезда №7223 Болшево – Москва-Ярославская произошло легкое задымление внутри салона, которое оперативно было устранено. Средства пожаротушения не понадобились. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.