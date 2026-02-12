Рейтинг@Mail.ru
Названа причина задержания замглавы Челябинской области - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 12.02.2026 (обновлено: 09:33 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/zaderzhanie-2073810686.html
Названа причина задержания замглавы Челябинской области
Названа причина задержания замглавы Челябинской области - РИА Новости, 12.02.2026
Названа причина задержания замглавы Челябинской области
Сотрудники ФСБ задержали замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика за взятку, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:27:00+03:00
2026-02-12T09:33:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073823434_0:159:778:597_1920x0_80_0_0_c9676683716a23340d0babe6c0f4dbae.jpg
https://ria.ru/20260211/chelyabinsk-2073594504.html
https://ria.ru/20260102/sud-2066011993.html
https://ria.ru/20260127/minkova-2070514319.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073823434_0:86:778:670_1920x0_80_0_0_b659fca6dd3b06921bd108b2432860ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Названа причина задержания замглавы Челябинской области

РИА Новости: челябинского замгубернатора Фалейчика задержали за получение взятки

© Фото : Правительство Челябинской областиАндрей Фалейчик
Андрей Фалейчик - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Правительство Челябинской области
Андрей Фалейчик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика за взятку, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"Сегодня сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области и Главного следственного управления Следственного комитета РФ (центрального аппарата СК России) задержан заместитель губернатора Челябинской области Фалейчик по факту получения взятки в особо крупном размере от директора ООО "Юность" (Организация детского отдыха — Прим. Ред.) Блейзера", — рассказал собеседник.
Задержанный судебный пристав по подозрению в получении взятки в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Начальника отдела ГУФССП по Челябинской области задержали за взятку
Вчера, 10:43
Деньги Фалейчик, по словам источника, совершил за "совершение действий в интересах" "Юности" при передаче в аренду данной организации имущественного комплекса муниципального детского лагеря "Юность" в Копейском городском округе.
В отношении Фалейчика возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК (получение взятки).
По версии следствия, фигурант систематически получал взятки от предпринимателя, будучи главой Копейского городского округа, а в дальнейшем – замгубернатора, курируя сферы дорожного хозяйства и строительства, ЖКХ.
По данным источника, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности Фалейчика, в том числе в должности замгубернатора.
Александр Зинченко - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко
2 января, 02:59
Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил о задержании своего заместителя Андрея Фалейчика. Он уточнил, что следственные действия связаны с прежним местом работы чиновника в качестве главы Копейского городского округа.
Губернатор отметил, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие.
"Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания", — подчеркнул Текслер.
Фалейчик был назначен замгубернатора в апреле 2024 года, до этого с 2019 года руководил Копейским городским округом.
Анна Минькова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову
27 января, 12:24
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала