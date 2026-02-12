Названа причина задержания замглавы Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика за взятку, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

« "Сегодня сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области и Главного следственного управления Следственного комитета РФ (центрального аппарата СК России) задержан заместитель губернатора Челябинской области Фалейчик по факту получения взятки в особо крупном размере от директора ООО "Юность" (Организация детского отдыха — Прим. Ред.) Блейзера", — рассказал собеседник.

Деньги Фалейчик, по словам источника, совершил за "совершение действий в интересах" "Юности" при передаче в аренду данной организации имущественного комплекса муниципального детского лагеря "Юность" в Копейском городском округе.

В отношении Фалейчика возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК (получение взятки).

По версии следствия, фигурант систематически получал взятки от предпринимателя, будучи главой Копейского городского округа, а в дальнейшем – замгубернатора, курируя сферы дорожного хозяйства и строительства, ЖКХ.

По данным источника, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности Фалейчика, в том числе в должности замгубернатора.

Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил о задержании своего заместителя Андрея Фалейчика. Он уточнил, что следственные действия связаны с прежним местом работы чиновника в качестве главы Копейского городского округа.

Губернатор отметил, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие.

"Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания", — подчеркнул Текслер.