Губернатор Челябинской области сообщил о задержании замглавы региона
07:22 12.02.2026 (обновлено: 09:34 12.02.2026)
Губернатор Челябинской области сообщил о задержании замглавы региона
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о задержании замглавы региона Андрея Фалейчика, следственные действия связаны с прежним местом работы... РИА Новости, 12.02.2026
Губернатор Челябинской области сообщил о задержании замглавы региона

© Фото : Правительство Челябинской областиАндрей Фалейчик
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о задержании замглавы региона Андрея Фалейчика, следственные действия связаны с прежним местом работы задержанного в качестве главы Копейского городского округа.
"Сегодня утром задержан заместитель губернатора (Челябинской области - ред.) Андрей Фалейчик. Речь идет о следственных действиях, связанных с его прежнем местом работы — главы Копейского городского округа", - написал Текслер в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие.
"Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания", - подчеркнул Текслер.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Нижнем Новгороде задержали главу управления Росимущества
Вчера, 22:59
 
