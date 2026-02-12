https://ria.ru/20260212/zaderzhanie-2073810166.html
Губернатор Челябинской области сообщил о задержании замглавы региона
Губернатор Челябинской области сообщил о задержании замглавы региона - РИА Новости, 12.02.2026
Губернатор Челябинской области сообщил о задержании замглавы региона
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о задержании замглавы региона Андрея Фалейчика, следственные действия связаны с прежним местом работы... РИА Новости, 12.02.2026
Губернатор Челябинской области сообщил о задержании замглавы региона
Губернатор Челябинской области сообщил о задержании замглавы региона Фалейчика