Объем средств жилищным программам в Сургутском районе составил 6,9 млрд руб
2026-02-12T10:24:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
СУРГУТ, 12 фев – РИА Новости. Объем финансирования жилищных программ в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2026 году достиг 6,9 миллиарда рублей, это позволит улучшить условия проживания порядка 1,5 тысяч семей, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"В 2026 году при поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука и правительства региона объем финансирования всех жилищных программ в Сургутском районе достиг 6,9 миллиарда рублей. Это позволит улучшить жилищные условия порядка 1,5 тысяч семей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его данным, в число семей, которые смогут улучшить жилищные условия, войдут жители аварийного и фенольного фондов, инвалиды, участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, молодые и многодетные семьи.
Он добавил, что в среду в Лянторе ключи от новых квартир были вручены трем семьям пенсионеров, которые переезжают из аварийных домов. Новое жилье предоставлено в 25-этажном доме, который сдан в эксплуатацию в конце 2025 года.
"Всего в МКД (многоквартирном доме - ред.) 200 квартир общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Из них 168 жилых помещений выкупила администрация Сургутского района в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Средства в объеме 1 миллиарда рублей выделены в рамках адресной окружной программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2025 году", - уточнил глава района.
Также Трубецкой отметил, что в 2025 году на улучшение жилищных условий 1,3 тысячи семей района по всем программам было направлено 5,5 миллиардов рублей.