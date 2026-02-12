Объем средств жилищным программам в Сургутском районе составил 6,9 млрд руб

СУРГУТ, 12 фев – РИА Новости. Объем финансирования жилищных программ в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2026 году достиг 6,9 миллиарда рублей, это позволит улучшить условия проживания порядка 1,5 тысяч семей, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

"В 2026 году при поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука и правительства региона объем финансирования всех жилищных программ в Сургутском районе достиг 6,9 миллиарда рублей. Это позволит улучшить жилищные условия порядка 1,5 тысяч семей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.

По его данным, в число семей, которые смогут улучшить жилищные условия, войдут жители аварийного и фенольного фондов, инвалиды, участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, молодые и многодетные семьи.

Он добавил, что в среду в Лянторе ключи от новых квартир были вручены трем семьям пенсионеров, которые переезжают из аварийных домов. Новое жилье предоставлено в 25-этажном доме, который сдан в эксплуатацию в конце 2025 года.

"Всего в МКД (многоквартирном доме - ред.) 200 квартир общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Из них 168 жилых помещений выкупила администрация Сургутского района в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Средства в объеме 1 миллиарда рублей выделены в рамках адресной окружной программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2025 году", - уточнил глава района.