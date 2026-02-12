Рейтинг@Mail.ru
12:24 12.02.2026 (обновлено: 12:44 12.02.2026)
В Москве открылся визовый центр Японии
Сотрудники визового центра Японии на Олимпийском проспекте в Москве
Сотрудники визового центра Японии на Олимпийском проспекте в Москве
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Японский визовый центр открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"В последние годы число российских туристов, посещающих Японию, стремительно растет. В прошлом году оно увеличилось примерно в два раза по сравнению с прошлым годом, достигнув примерно 195 тысяч человек", - сказал на торжественной церемонии открытия полномочный министр посольства Даидзи Ямагути.
По его словам, открытие визового центра не меняет критериев выдачи виз для россиян: сроки рассмотрения заявок по-прежнему останутся минимальными, визы оформляются бесплатно, заявители должны будут оплачивать только визовый сбор.
"Мы надеемся, что открытие визового центра станет первым шагом к более комфортному путешествию для российских туристов в Японию", - добавил японский дипломат.
В Москве визовый центр расположен по адресу Олимпийский проспект, 16с5, вход расположен со стороны ул. Самарская.
Ранее в четверг японский визовый центр также открылся в Санкт-Петербурге по адресу Стремянная улица, 21/5.
Визовый сбор составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом сама виза для граждан России, стран СНГ и Грузии оформляется бесплатно. Срок оформления визы - 4 рабочих дня.
