В Петербурге открылся визовый центр Японии - РИА Новости, 12.02.2026
10:54 12.02.2026
В Петербурге открылся визовый центр Японии
В Петербурге открылся визовый центр Японии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Визовый центр Японии открылся в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Он открылся в четверг в 9.00 мск по адресу: Стремянная улица, 21/5.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, сейчас здесь находятся 5 заявителей.
Одна из девушек рассказала агентству, что впервые подает документы на получение японской визы. "Здесь очень удобно, очередей нет. Мне рассказывала сестра, что в генконсульстве нужно было стоять в очереди на морозе, а здесь комфортно", - сказала она.
Визовый центр Японии в Петербурге будет работать по будним дням с 9.00 до 16.00 мск.
Ранее посольство Японии в России сообщало, что для улучшения качества услуг и удобства заявителей принято решение открыть визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге. Визовый сбор составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом сама виза для граждан России, стран СНГ и Грузии оформляется бесплатно. Минимальный срок оформления визы - 4 рабочих дня.
