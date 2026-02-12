https://ria.ru/20260212/yaponiya-2073845507.html
В Петербурге открылся визовый центр Японии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Визовый центр Японии открылся в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Он открылся в четверг в 9.00 мск по адресу: Стремянная улица, 21/5.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, сейчас здесь находятся 5 заявителей.
Одна из девушек рассказала агентству, что впервые подает документы на получение японской визы. "Здесь очень удобно, очередей нет. Мне рассказывала сестра, что в генконсульстве нужно было стоять в очереди на морозе, а здесь комфортно", - сказала она.
Визовый центр Японии
в Петербурге
будет работать по будним дням с 9.00 до 16.00 мск.
Ранее посольство Японии в России
сообщало, что для улучшения качества услуг и удобства заявителей принято решение открыть визовые центры Японии в Москве
и Санкт-Петербурге. Визовый сбор составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом сама виза для граждан России, стран СНГ
и Грузии
оформляется бесплатно. Минимальный срок оформления визы - 4 рабочих дня.