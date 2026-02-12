Губернатор Ямала обсудил приоритеты развития Салехарда с главой города

САЛЕХАРД, 12 фев – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Салехарда Алексей Титовский обсудили приоритеты развития города, включая жилищное строительство, социальную инфраструктуру, благоустройство и поддержку участников СВО, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

"Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский обсудили ключевые приоритеты развития окружной столицы. Губернатор Ямала и глава Салехарда в ходе личной встречи говорили о результатах работы команды муниципалитета в прошлом году и о планах на 2026-й", - говорится в сообщении.

Среди приоритетов развития были выделены жилищные вопросы, улучшение состояния социальной инфраструктуры, дорожное строительство и благоустройство общественных пространств. Важнейшим направлением стало расселение из ветхого и аварийного жилфонда. Так, в прошлом году улучшили жилищные условия 813 семей. Сейчас в Салехарде строится 82 дома, 17 из которых планируют ввести в этом году. Кроме того, ведётся строительство школ и детских садов.

"Старейший город Ямала активно преображается. В прошлом году он отметил свой юбилей – 430 лет со дня основания. Сейчас город переживает второе рождение: растут новые микрорайоны, строятся школы и сады. В этом году ожидаем высокие, рекордные в истории для Салехарда объемы и темпы ввода жилья. Развивается медицина: в окружной больнице открылось новое отделение медицинской реабилитации, работает новое здание Центра медицины катастроф. Развитие идет по всем направлениям жизни города", – приводятся в сообщении слова губернатора.

На встрече было отмечено значительное обновление дорожно-транспортной инфраструктуры. В Салехарде было отремонтировано около 12 километров улиц и дорог. В текущем году продолжатся мероприятия по улучшению транспортной ситуации, включая реализацию пилотного проекта по адаптивному светофорному регулированию.