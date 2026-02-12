Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала обсудил приоритеты развития Салехарда с главой города - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:09 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/yamal-2073946326.html
Губернатор Ямала обсудил приоритеты развития Салехарда с главой города
Губернатор Ямала обсудил приоритеты развития Салехарда с главой города - РИА Новости, 12.02.2026
Губернатор Ямала обсудил приоритеты развития Салехарда с главой города
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Салехарда Алексей Титовский обсудили приоритеты развития города, включая жилищное строительство, социальную... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:09:00+03:00
2026-02-12T16:09:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
салехард
ямал
дмитрий артюхов
алексей титовский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_0:136:3113:1887_1920x0_80_0_0_d80120b4fd2075cc57d07a00e3e35934.jpg
https://ria.ru/20260127/yamal-2070612843.html
https://ria.ru/20251211/jamal-2061499764.html
салехард
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_208:0:2904:2022_1920x0_80_0_0_b770ad0457bee2e923c2151b8e6ed370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
салехард, ямал, дмитрий артюхов, алексей титовский
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Ямал, Дмитрий Артюхов, Алексей Титовский
Губернатор Ямала обсудил приоритеты развития Салехарда с главой города

Артюхов обсудил приоритеты развития Салехарда с Титовским

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкДмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 12 фев – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Салехарда Алексей Титовский обсудили приоритеты развития города, включая жилищное строительство, социальную инфраструктуру, благоустройство и поддержку участников СВО, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский обсудили ключевые приоритеты развития окружной столицы. Губернатор Ямала и глава Салехарда в ходе личной встречи говорили о результатах работы команды муниципалитета в прошлом году и о планах на 2026-й", - говорится в сообщении.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с главой Газпрома Алексеем Миллером совместные проекты - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Артюхов и Миллер обсудили развитие газовых и социальных проектов на Ямале
27 января, 17:56
Среди приоритетов развития были выделены жилищные вопросы, улучшение состояния социальной инфраструктуры, дорожное строительство и благоустройство общественных пространств. Важнейшим направлением стало расселение из ветхого и аварийного жилфонда. Так, в прошлом году улучшили жилищные условия 813 семей. Сейчас в Салехарде строится 82 дома, 17 из которых планируют ввести в этом году. Кроме того, ведётся строительство школ и детских садов.
"Старейший город Ямала активно преображается. В прошлом году он отметил свой юбилей – 430 лет со дня основания. Сейчас город переживает второе рождение: растут новые микрорайоны, строятся школы и сады. В этом году ожидаем высокие, рекордные в истории для Салехарда объемы и темпы ввода жилья. Развивается медицина: в окружной больнице открылось новое отделение медицинской реабилитации, работает новое здание Центра медицины катастроф. Развитие идет по всем направлениям жизни города", – приводятся в сообщении слова губернатора.
На встрече было отмечено значительное обновление дорожно-транспортной инфраструктуры. В Салехарде было отремонтировано около 12 километров улиц и дорог. В текущем году продолжатся мероприятия по улучшению транспортной ситуации, включая реализацию пилотного проекта по адаптивному светофорному регулированию.
По информации пресс-службы правительства ЯНАО, в рамках благоустройства в Салехарде в 2025 году были обновлены сквер у стелы "Романтикам 70-х" и территория рядом с новым "Экстрим-парком". В этом году планируется обустроить новый сквер "Город трудовой доблести", а на площади на улице Титова установить стелу в честь присвоения Салехарду почетного звания. Также продолжится обустройство дворов. Отдельно Артюхов и Титовский обсудили тему поддержки участников СВО и их семей.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Губернатор ЯНАО обсудил с властями округа развитие транспорта в регионе
11 декабря 2025, 18:46
 
Ямало-Ненецкий автономный округСалехардЯмалДмитрий АртюховАлексей Титовский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала