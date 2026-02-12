Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 12.02.2026
В Днепропетровске в третий раз за час прогремели взрывы
Взрывы прогремели в третий раз за час в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
2026-02-12T04:22:00+03:00
2026-02-12T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
днепр (река)
днепропетровская область
2026
днепропетровск, днепр (река), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Днепр (река), Днепропетровская область
Украинские пожарные
Украинские пожарные
Украинские пожарные
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в третий раз за час в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Днепре (Днепропетровске - ред.) звучат повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее телеканал уже дважды в течение часа сообщал о взрывах в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в некоторых частях Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Пожарные на Украине
В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы
03:29
03:29
 
Специальная военная операция на Украине
Днепропетровск
Днепр (река)
Днепропетровская область
 
 
