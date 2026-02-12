https://ria.ru/20260212/vzryvy-2073803170.html
В Днепропетровске в третий раз за час прогремели взрывы
В Днепропетровске в третий раз за час прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2026
В Днепропетровске в третий раз за час прогремели взрывы
Взрывы прогремели в третий раз за час в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Днепр (река), Днепропетровская область
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в третий раз прогремели взрывы