В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по кафе
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по кафе - РИА Новости, 12.02.2026
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по кафе
ВСУ нанесли беспилотником удар по кафе в центре Васильевки Запорожской области, здание получило значительные повреждения, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:53:00+03:00
2026-02-12T16:53:00+03:00
2026-02-12T17:16:00+03:00
запорожская область
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по кафе
Беспилотник ВСУ ударил по кафе в центре Васильевки