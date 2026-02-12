Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по кафе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 12.02.2026 (обновлено: 17:16 12.02.2026)
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по кафе
2026-02-12T16:53:00+03:00
2026-02-12T17:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
запорожская область
2026
происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по кафе

Беспилотник ВСУ ударил по кафе в центре Васильевки

© Балицкий Евгений/TelegramПоследствия удара ВСУ по кафе в центре запорожской Васильевки. 12 февраля 2026
Последствия удара ВСУ по кафе в центре запорожской Васильевки. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Балицкий Евгений/Telegram
Последствия удара ВСУ по кафе в центре запорожской Васильевки. 12 февраля 2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли беспилотником удар по кафе в центре Васильевки Запорожской области, здание получило значительные повреждения, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"ВСУ осуществили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Васильевского муниципального округа. Беспилотник противника ударил по кафе в центре города Васильевка, в результате атаки здание получило значительные разрушения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что никто при атаке не пострадал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
