Суд ждет оператора БПЛА ВСУ, заочно обвиняемого в теракте под Брянском
15:12 12.02.2026
Суд ждет оператора БПЛА ВСУ, заочно обвиняемого в теракте под Брянском
Суд ждет оператора БПЛА ВСУ, заочно обвиняемого в теракте под Брянском
происшествия
россия
украина
погарский район
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
погарский район
происшествия, россия, украина, погарский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Погарский район, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд ждет оператора БПЛА ВСУ, заочно обвиняемого в теракте под Брянском

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении оператора БПЛА ВСУ Геннадия Третьякова, заочного обвиняемого в теракте, направлено в суд, сообщила пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, 9 февраля прошлого года Третьяков, находясь на Украине, запустил БПЛА FPV DJI Mavic 3Е, с которого сбросил боеприпас в Погарском районе Брянской области, в результате чего погиб мужчина. Третьяков заочно обвиняется в совершении теракта, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
