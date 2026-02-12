https://ria.ru/20260212/vsu-2073928986.html
Суд ждет оператора БПЛА ВСУ, заочно обвиняемого в теракте под Брянском
Суд ждет оператора БПЛА ВСУ, заочно обвиняемого в теракте под Брянском - РИА Новости, 12.02.2026
Суд ждет оператора БПЛА ВСУ, заочно обвиняемого в теракте под Брянском
Уголовное дело в отношении оператора БПЛА ВСУ Геннадия Третьякова, заочного обвиняемого в теракте, направлено в суд, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 12.02.2026
Суд ждет оператора БПЛА ВСУ, заочно обвиняемого в теракте под Брянском
Заочно обвиняемого в теракте под Брянском оператора БПЛА ВСУ Третьякова ждет суд