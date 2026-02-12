Суд ждет оператора БПЛА ВСУ, заочно обвиняемого в теракте под Брянском

По данным следствия, 9 февраля прошлого года Третьяков, находясь на Украине, запустил БПЛА FPV DJI Mavic 3Е, с которого сбросил боеприпас в Погарском районе Брянской области, в результате чего погиб мужчина. Третьяков заочно обвиняется в совершении теракта, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.