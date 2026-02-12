Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Заречья" обыграли "Корабелку" в матче чемпионата России
Волейбол
 
21:56 12.02.2026
Волейболистки "Заречья" обыграли "Корабелку" в матче чемпионата России
21:56 12.02.2026
Волейболистки "Заречья" обыграли "Корабелку" в матче чемпионата России
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло петербургскую "Корабелку" в матче 22-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
волейбол
спорт
россия
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол
Волейбол, Спорт, Россия, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки "Заречья" обыграли "Корабелку" в матче чемпионата России

Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло петербургскую "Корабелку" со счетом 3-0

Волейболистки клуба "Заречье-Одинцово"
Волейболистки клуба "Заречье-Одинцово". Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло петербургскую "Корабелку" в матче 22-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Одинцове завершилась со счетом 3-0 (33:31, 25:14, 25:16) в пользу домашней команды.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
12 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Заречье-Одинцово
3 : 033:3125:1425:16
Корабелка
"Заречье-Одинцово" с 15 победами занимает третье место в таблице чемпионата, "Корабелка" (11 побед) идет восьмой.
Волейболистки "Заречья-Одинцово" проиграли аутсайдеру чемпионата России
12 января, 22:17
 
