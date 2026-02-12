https://ria.ru/20260212/volejbolistki-2074043452.html
Волейболистки "Заречья" обыграли "Корабелку" в матче чемпионата России
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло петербургскую "Корабелку" в матче 22-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло петербургскую "Корабелку" со счетом 3-0