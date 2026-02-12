https://ria.ru/20260212/voennye-2073882424.html
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в 147 районах
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в 147 районах
ВС РФ нанесли поражение объектам военного аэродрома, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило... РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в 147 районах
Российские бойцы нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ